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Volbeat

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3 сен 2020 : 		 VOLBEAT выпускают ром

12 июн 2020 : 		 Обучающее видео от VOLBEAT

9 июн 2020 : 		 Гитарист VOLBEAT написал много материала

27 май 2020 : 		 VOLBEAT сочиняют

22 май 2020 : 		 VOLBEAT получили пятую платину на родине

15 май 2020 : 		 Новое видео VOLBEAT

24 апр 2020 : 		 Вокалист VOLBEAT о том, как проходят его дни на карантине

21 апр 2020 : 		 Концертное видео VOLBEAT

23 мар 2020 : 		 Гитарист VOLBEAT — молодёжи: «Это не просто простуда!»

5 дек 2019 : 		 VOLBEAT в Кёльне

27 ноя 2019 : 		 VOLBEAT в Берлине

27 ноя 2019 : 		 VOLBEAT в Гамбурге

5 ноя 2019 : 		 Новое видео VOLBEAT

27 окт 2019 : 		 VOLBEAT во Франции

25 окт 2019 : 		 VOLBEAT о туре по Великобритании

9 окт 2019 : 		 Гитарист VOLBEAT об отмене концерта в Белфасте

8 окт 2019 : 		 VOLBEAT не доиграли еще один концерт

28 сен 2019 : 		 VOLBEAT отменили концерт из-за болезни

2 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома VOLBEAT

26 июл 2019 : 		 Новая песня VOLBEAT

23 июл 2019 : 		 Новое видео VOLBEAT

14 июн 2019 : 		 Новое видео VOLBEAT

15 май 2019 : 		 VOLBEAT выпустят новый альбом в августе

10 май 2019 : 		 Новая песня VOLBEAT

24 дек 2018 : 		 VOLBEAT в середине процесса записи

11 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD VOLBEAT
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|||| сегодня

VOLBEAT выпускают ром



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VOLBEAT объявили о выпуске нового рома — Volbeat Rum III — отборной премиальной смеси, изготовленной вручную в Доминиканской Республике, Гайане, Ямайке, Барбадосе, Гватемале и Тринидаде. Тёмный, комплексный, выдержанный до 15 лет, он обладает ароматными нотами экзотических сухофруктов, карамели и дерева. В Нидерландах алкоголь крепостью 43 % выпускается в бутылках "Conquer Spirits/AMKA".

«Вы никогда не пробовали ничего подобного», — заявляет вокалист группы, Michael Poulsen.

VOLBEAT Announces Release Of




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