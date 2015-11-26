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VOLBEAT выпускают ром



VOLBEAT объявили о выпуске нового рома — Volbeat Rum III — отборной премиальной смеси, изготовленной вручную в Доминиканской Республике, Гайане, Ямайке, Барбадосе, Гватемале и Тринидаде. Тёмный, комплексный, выдержанный до 15 лет, он обладает ароматными нотами экзотических сухофруктов, карамели и дерева. В Нидерландах алкоголь крепостью 43 % выпускается в бутылках "Conquer Spirits/AMKA".



«Вы никогда не пробовали ничего подобного», — заявляет вокалист группы, Michael Poulsen.











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