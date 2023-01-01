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*Новая песня BLUT AUS NORD 44
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 42
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 15
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
[= ||| все новости группы



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Volbeat

*



20 июн 2023 : 		 VOLBEAT разогрели METALLICA

16 июн 2023 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT — об уходе из команды

13 июн 2023 : 		 VOLBEAT выступили с новым гитаристом

8 июн 2023 : 		 Новый гитарист VOLBEAT — о появлении в команде

5 июн 2023 : 		 VOLBEAT расстались с гитаристом

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17 дек 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

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20 окт 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

8 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

30 сен 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

24 авг 2022 : 		 Видео от VOLBEAT памяти вокалиста ENTOMBED

5 май 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

14 апр 2022 : 		 Новое видео VOLBEAT

17 мар 2022 : 		 Переиздание VOLBEAT выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 мар 2022 : 		 Вокалист VOLBEAT — о Jon'e Dette

21 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

4 фев 2022 : 		 VOLBEAT отыграли с бывшим барабанщиком SLAYER

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

10 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

30 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT удивлен успеху в США
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|||| 20 июн 2023

VOLBEAT разогрели METALLICA



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Видео с выступления VOLBEAT, состоявшегося в качестве разогрева группы METALLICA в Гётеборге 16 июня, доступно для просмотра ниже.




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