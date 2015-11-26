Фрагмент нового релиза VOLBEAT

VOLBEAT двадцать седьмого ноября на Republic Records выпустят новый концертный релиз "Rewind, Replay, Rebound: Live In Deutschland", запись которого проходила на немецких выступлениях в рамках мирового тура по "Rewind, Replay, Rebound". Фрагмент из этого релиза, "Lonesome Rider" (Live In Stuttgart)", доступен для просмотра ниже.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).