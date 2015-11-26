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Volbeat

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27 ноя 2019 : 		 VOLBEAT в Гамбурге

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28 сен 2019 : 		 VOLBEAT отменили концерт из-за болезни

2 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома VOLBEAT

26 июл 2019 : 		 Новая песня VOLBEAT
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Фрагмент нового релиза VOLBEAT



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VOLBEAT двадцать седьмого ноября на Republic Records выпустят новый концертный релиз "Rewind, Replay, Rebound: Live In Deutschland", запись которого проходила на немецких выступлениях в рамках мирового тура по "Rewind, Replay, Rebound". Фрагмент из этого релиза, "Lonesome Rider" (Live In Stuttgart)", доступен для просмотра ниже.

Трек-лист:

01. Intro/Lola Montez

02. Pelvis On Fire

03. Doc Holliday

04. Sorry Sack Of Bones

05. The Garden's Tale

06. Ring Of Fire

07. Sad Man's Tongue

08. When We Were Kids

09. Slaytan

10. Dead But Rising

11. Fallen

12. Die To Live

13. Seal The Deal

14. For Evigt

15. 7:24

16. Cheapside Sloggers

17. Lonesome Rider

18. Parasite

19. The Everlasting

20. Cloud 9

21. Last Day Under The Sun

22. The Devil's Bleeding Crown

23. Leviathan

24. Let It Burn

25. Pool Of Booze, Booze, Booza

26. Boa [JDM]

27. Still Counting

VOLBEAT Release



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