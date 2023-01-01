8 июн 2023



Новый гитарист VOLBEAT — о появлении в команде



Flemming C. Lund (THE ARCANE ORDER) опубликовал следующее сообщение:



«Кот вырвался из мешка! Иногда в жизни случаются неожиданные вещи, и это, надо сказать, одна из них: теперь я наконец-то могу сказать, что буду играть в VOLBEAT вместо Rob'а Caggiano на лид-гитаре во время предстоящего летнего тура VOLBEAT. Это означает, что я буду играть на всех предстоящих европейских фестивалях в Финляндии, Норвегии, Швеции (на разогреве у METALLICA), Швейцарии, Германии и Австрии, а также в туре по США/Канаде в июле и августе.



Когда несколько недель назад Michael Poulsen спросил меня, не хочу ли я помочь им, я, честно говоря, сначала был ошеломлён такой просьбой, и мне было очень трудно представить себя в этой роли. Но после некоторого времени, проведённого в раздумьях и беседах с близкими мне людьми, меня осенило, что это то, в чём я не могу себе отказать.



Так что это лето принимает несколько неожиданный, но, очевидно, безумно крутой оборот. Я постараюсь насладиться каждым моментом и впитать в себя множество впечатлений и переживаний, которые, несомненно, останутся на всю жизнь.



Большое спасибо моей фантастической компании MCB за гибкость, благодаря которой всё прошло успешно, и не в последнюю очередь моей лучшей половине Джули, которая, как обычно, поддерживала меня и помогала мне!»







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