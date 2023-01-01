Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 12
*Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 11
*Вокалист JUDAS PRIEST закончил 11
*PAUL STANLEY — о Pride Month 9
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
[= ||| все новости группы



*

Volbeat

*



8 июн 2023 : 		 Новый гитарист VOLBEAT — о появлении в команде

5 июн 2023 : 		 VOLBEAT расстались с гитаристом

6 май 2023 : 		 Юбилейный винил от VOLBEAT

17 дек 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

9 ноя 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

20 окт 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

8 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

30 сен 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

24 авг 2022 : 		 Видео от VOLBEAT памяти вокалиста ENTOMBED

5 май 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

14 апр 2022 : 		 Новое видео VOLBEAT

17 мар 2022 : 		 Переиздание VOLBEAT выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 мар 2022 : 		 Вокалист VOLBEAT — о Jon'e Dette

21 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

4 фев 2022 : 		 VOLBEAT отыграли с бывшим барабанщиком SLAYER

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

10 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

30 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT удивлен успеху в США

21 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Влияние BLACK SABBATH на новом альбоме очевидно»

6 дек 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

3 дек 2021 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT
Показать далее
| - |

|||| 8 июн 2023

Новый гитарист VOLBEAT — о появлении в команде



zoom
Flemming C. Lund (THE ARCANE ORDER) опубликовал следующее сообщение:

«Кот вырвался из мешка! Иногда в жизни случаются неожиданные вещи, и это, надо сказать, одна из них: теперь я наконец-то могу сказать, что буду играть в VOLBEAT вместо Rob'а Caggiano на лид-гитаре во время предстоящего летнего тура VOLBEAT. Это означает, что я буду играть на всех предстоящих европейских фестивалях в Финляндии, Норвегии, Швеции (на разогреве у METALLICA), Швейцарии, Германии и Австрии, а также в туре по США/Канаде в июле и августе.

Когда несколько недель назад Michael Poulsen спросил меня, не хочу ли я помочь им, я, честно говоря, сначала был ошеломлён такой просьбой, и мне было очень трудно представить себя в этой роли. Но после некоторого времени, проведённого в раздумьях и беседах с близкими мне людьми, меня осенило, что это то, в чём я не могу себе отказать.

Так что это лето принимает несколько неожиданный, но, очевидно, безумно крутой оборот. Я постараюсь насладиться каждым моментом и впитать в себя множество впечатлений и переживаний, которые, несомненно, останутся на всю жизнь.

Большое спасибо моей фантастической компании MCB за гибкость, благодаря которой всё прошло успешно, и не в последнюю очередь моей лучшей половине Джули, которая, как обычно, поддерживала меня и помогала мне!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 395

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом