VOLBEAT в середине процесса записи

Гитарист VOLBEAT Rob Caggiano рассказал о том, как идет процесс записи нового материала:
«Все совершенно точно не так, как это было на последней записи, да и вообще как это было у нас раньше. Все немного иначе. Мы сейчас где-то в середине процесса, так что сложно сказать что-то конкретное, но совершенно точно есть хорошее роковое ощущение, что, как по мне, очень круто!»
После чего добавил, что "нужно сделать еще массу всего".
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