сегодня



VOLBEAT в середине процесса записи



Гитарист VOLBEAT Rob Caggiano рассказал о том, как идет процесс записи нового материала:



«Все совершенно точно не так, как это было на последней записи, да и вообще как это было у нас раньше. Все немного иначе. Мы сейчас где-то в середине процесса, так что сложно сказать что-то конкретное, но совершенно точно есть хорошее роковое ощущение, что, как по мне, очень круто!»



После чего добавил, что "нужно сделать еще массу всего".





+0 -0









просмотров: 168

