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*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 52
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
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Volbeat

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24 дек 2018 : 		 VOLBEAT в середине процесса записи

11 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD VOLBEAT

21 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD VOLBEAT

2 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD VOLBEAT

17 окт 2018 : 		 Вокалист VOLBEAT о новом альбоме

28 авг 2018 : 		 Гитарист VOLBEAT о Винни Поле

18 июл 2018 : 		 VOLBEAT почтили память Винни Пола

26 июн 2018 : 		 Гитарист VOLBEAT: «Разве нам нужно записывать дэт-металл-альбом?»

25 июн 2018 : 		 VOLBEAT почтили память Винни Пола

29 май 2018 : 		 Вокалист NAPALM DEATH присоединился на сцене к VOLBEAT

1 сен 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления VOLBEAT

28 авг 2017 : 		 Барабанщик METALLICA присоединился на сцене к VOLBEAT

16 авг 2017 : 		 Концертное видео VOLBEAT

13 июн 2017 : 		 Новое видео VOLBEAT

6 июн 2017 : 		 Фрагмент новой песни VOLBEAT

30 май 2017 : 		 У VOLBEAT есть пять песен

25 мар 2017 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

1 дек 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления VOLBEAT

17 ноя 2016 : 		 Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT

4 ноя 2016 : 		 Новое видео VOLBEAT

15 сен 2016 : 		 Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT

14 июн 2016 : 		 Успехи в чартах VOLBEAT

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

21 май 2016 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 май 2016 : 		 VOLBEAT утвердили нового басиста

13 май 2016 : 		 Новое видео VOLBEAT
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VOLBEAT в середине процесса записи



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Гитарист VOLBEAT Rob Caggiano рассказал о том, как идет процесс записи нового материала:

«Все совершенно точно не так, как это было на последней записи, да и вообще как это было у нас раньше. Все немного иначе. Мы сейчас где-то в середине процесса, так что сложно сказать что-то конкретное, но совершенно точно есть хорошее роковое ощущение, что, как по мне, очень круто!»

После чего добавил, что "нужно сделать еще массу всего".



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