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Volbeat

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10 май 2019 : 		 Новая песня VOLBEAT

24 дек 2018 : 		 VOLBEAT в середине процесса записи

11 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD VOLBEAT

21 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD VOLBEAT

2 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD VOLBEAT

17 окт 2018 : 		 Вокалист VOLBEAT о новом альбоме

28 авг 2018 : 		 Гитарист VOLBEAT о Винни Поле

18 июл 2018 : 		 VOLBEAT почтили память Винни Пола

26 июн 2018 : 		 Гитарист VOLBEAT: «Разве нам нужно записывать дэт-металл-альбом?»

25 июн 2018 : 		 VOLBEAT почтили память Винни Пола

29 май 2018 : 		 Вокалист NAPALM DEATH присоединился на сцене к VOLBEAT

1 сен 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления VOLBEAT

28 авг 2017 : 		 Барабанщик METALLICA присоединился на сцене к VOLBEAT

16 авг 2017 : 		 Концертное видео VOLBEAT

13 июн 2017 : 		 Новое видео VOLBEAT

6 июн 2017 : 		 Фрагмент новой песни VOLBEAT

30 май 2017 : 		 У VOLBEAT есть пять песен

25 мар 2017 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

1 дек 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления VOLBEAT

17 ноя 2016 : 		 Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT

4 ноя 2016 : 		 Новое видео VOLBEAT

15 сен 2016 : 		 Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT

14 июн 2016 : 		 Успехи в чартах VOLBEAT

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

21 май 2016 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 май 2016 : 		 VOLBEAT утвердили нового басиста
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|||| 10 май 2019

Новая песня VOLBEAT



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VOLBEAT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Parasite", которая будет включена в новый студийный альбом музыкантов.



Listen To New VOLBEAT Song 'Parasite'

VOLBEAT recently joined forces with GODSMACK for a North American tour.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Gustaff


10 май 2019, 23:16		Не понимаю успеха этой команды. Я так понял она только за счет популярности в штатах имеет место быть. А почему?

Sandro


10 май 2019, 23:47		Альбомы нулевых очень даже, ну и вокал Поульсена конечно. А сейчас, да, скатились в попсу.


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