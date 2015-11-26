10 май 2019



Новая песня VOLBEAT



VOLBEAT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Parasite", которая будет включена в новый студийный альбом музыкантов.









VOLBEAT recently joined forces with GODSMACK for a North American tour.









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