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Volbeat

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|||| 24 авг 2022

Видео от VOLBEAT памяти вокалиста ENTOMBED



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VOLBEAT опубликовали видео на композицию "Becoming", которая посвящена памяти вокалиста ENTOMBED Ларса-Йёрана Петрова.

Michael Poulsen: «Мы записывали [последний альбом VOLBEAT] "Servant Of The Mind" в студии [продюсера] Jacob Hansen, и мы собирались записать песню "Becoming". И в ней есть начальный рифф, который действительно вдохновлен великими ENTOMBED, и вы знаете, мы просто говорили о том, почему бы не поставить педаль Boss Heavy Metal HM-2W, которой так славились ENTOMBED, и такие группы, как DISMEMBER, и многие шведские дэт-металл команды, на самом деле. Это фирменный дэт-металлический шведский звук искаженной гитары, и звучит он отвратительно хорошо. [смеется ] Так что мы подумали, почему бы не использовать эту педаль на этом риффе? В итоге получилось, что он стал звучать еще более похоже на ENTOMBED, и получилась очень хорошая песня, и это был, наверное, один из самых тяжелых риффов в исполнении VOLBEAT. Но позже, конечно, мы услышали печальную новость о кончине Эл-Джи, очень грустный день, и я до сих пор ощущаю грусть от того, что его нет рядом. Он был одним из наших по-настоящему замечательных друзей. У меня было много прекрасных разговоров и мы всегда проводили время вместе, когда это было возможно, общались и помогали друг другу. Так что позже мы решили посвятить песню "Becoming" Ларсу, потому что эта песня нас очень вдохновила. Так что, да, "Becoming" таким образом стала песней в его честь».




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