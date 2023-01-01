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VOLBEAT выступили с новым гитаристом



VOLBEAT отыграли первое шоу с новым гитаристом Flemming'ом C. Lund'ом (THE ARCANE ORDER) в рамках фестиваля Rockfest в Финляндии — видео доступно ниже.











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