Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SLIPKNOT 32
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 18
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 11
*PAUL STANLEY — о Pride Month 10
*Новая песня BLUT AUS NORD 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SLIPKNOT 32
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 18
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

Volbeat

*



13 июн 2023 : 		 VOLBEAT выступили с новым гитаристом

8 июн 2023 : 		 Новый гитарист VOLBEAT — о появлении в команде

5 июн 2023 : 		 VOLBEAT расстались с гитаристом

6 май 2023 : 		 Юбилейный винил от VOLBEAT

17 дек 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

9 ноя 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

20 окт 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

8 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

30 сен 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

24 авг 2022 : 		 Видео от VOLBEAT памяти вокалиста ENTOMBED

5 май 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

14 апр 2022 : 		 Новое видео VOLBEAT

17 мар 2022 : 		 Переиздание VOLBEAT выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 мар 2022 : 		 Вокалист VOLBEAT — о Jon'e Dette

21 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

4 фев 2022 : 		 VOLBEAT отыграли с бывшим барабанщиком SLAYER

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

10 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

30 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT удивлен успеху в США

21 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Влияние BLACK SABBATH на новом альбоме очевидно»

6 дек 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

VOLBEAT выступили с новым гитаристом



zoom
VOLBEAT отыграли первое шоу с новым гитаристом Flemming'ом C. Lund'ом (THE ARCANE ORDER) в рамках фестиваля Rockfest в Финляндии — видео доступно ниже.






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 410

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом