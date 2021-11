1 ноя 2021



Новая песня VOLBEAT в память о вокалисте ENTOMBED A.D.



Michael Poulsen подтвердил, что новая композиция "Becoming" — это дань памяти вокалисту ENTOMVED A.D. Ларсу Йёрану Петрову. Этот трек будет включен в альбом "Servant Of The Mind", выход которого запланирован на третье декабря на Republic Records.

























