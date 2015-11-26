Вокалист VOLBEAT удивлен успеху в США

Michael Poulsen в рамках беседы с 93.3 WMMR выразил удивления теми достижениями и успехами, какие были достигнуты его коллективом:
«Это просто невероятно. Мы не понимаем до конца этого явления. Существует так много европейских групп, так много великолепных команд, и нам трудно понять, почему именно у нас больше всего хит-синглов № 1 в Америке. Это какое-то безумие. И да, я не знаю, что сказать по этому поводу. Я просто очень благодарен за то, что фанаты знают о VOLBEAT и радиостанции крутят наши песни. Я очень благодарен за это. Это очень приятное ощущение, потому что сейчас трудные времена. Мы ценим это».
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