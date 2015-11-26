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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 155

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 126
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Volbeat

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30 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT удивлен успеху в США

21 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Влияние BLACK SABBATH на новом альбоме очевидно»

6 дек 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

3 дек 2021 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

2 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Дэт-металл? Да легко!»

12 ноя 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

1 ноя 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT в память о вокалисте ENTOMBED A.D.

28 окт 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT

25 окт 2021 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

28 сен 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT

18 авг 2021 : 		 Песня VOLBEAT стала первой

29 июл 2021 : 		 Гитарист VOLBEAT о новом альбоме

27 июл 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от VOLBEAT

12 июл 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

4 июл 2021 : 		 Новый альбом VOLBEAT готов

4 июн 2021 : 		 Новые песни VOLBEAT

27 янв 2021 : 		 Дебютный альбом VOLBEAT будет переиздан

30 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

23 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

15 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

20 окт 2020 : 		 Трейлер нового релиза VOLBEAT

17 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VOLBEAT

8 окт 2020 : 		 Специальное издание от VOLBEAT

9 сен 2020 : 		 VOLBEAT творят

3 сен 2020 : 		 VOLBEAT выпускают ром

12 июн 2020 : 		 Обучающее видео от VOLBEAT
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|||| сегодня

Вокалист VOLBEAT удивлен успеху в США



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Michael Poulsen в рамках беседы с 93.3 WMMR выразил удивления теми достижениями и успехами, какие были достигнуты его коллективом:

«Это просто невероятно. Мы не понимаем до конца этого явления. Существует так много европейских групп, так много великолепных команд, и нам трудно понять, почему именно у нас больше всего хит-синглов № 1 в Америке. Это какое-то безумие. И да, я не знаю, что сказать по этому поводу. Я просто очень благодарен за то, что фанаты знают о VOLBEAT и радиостанции крутят наши песни. Я очень благодарен за это. Это очень приятное ощущение, потому что сейчас трудные времена. Мы ценим это».

VOLBEAT Members 'Don't Understand' Band's Radio Success In USA





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