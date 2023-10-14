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Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену»



Michael Poulsen в рамках недавней беседы признался в любви к альбому DEATH "Spiritual Healing":



«Когда я услышал "Spiritual Healing"... Конечно, до этого я слышал и дебютный альбом DEATH "Scream Bloody Gore", и второй альбом DEATH "Leprosy", но с "Spiritual Healing" что-то изменилось. Вы вдруг услышали недюжинный талант, каким обладал Чак Шульдинер. Вы можете почувствовать прогресс. Он не только поднял стиль дэт-метал на определенный уровень, где можно... Знаете, всегда будет идти дискуссия: это POSSESSED придумали дэт-металл или это был Чак Шульдинер ? Но я бы сказал, что POSSESSED посадили семя дэт-металла, а Чак Шульдинер стал деревом. То есть он в некотором роде довершил дело. И 'Scream Bloody Gore' был отличным альбомом. И лирика была более жесткой, и веселой. И почти то же самое было на 'Leprosy'. На "Leprosy" можно было услышать, что Чак начинает выстраивать структуру, когда речь заходит о том, как он создает свои песни. Но на "Spiritual Healing" внезапно появилось больше структуры, и тема его текстов стала такой, какой вы еще не слышали в дэт-металле. Внезапно это стали актуальные темы, то, что происходит в американском обществе, то, что происходит в мире. И это заставляло задуматься: "Что за хрень вообще творится?". Ну и до кучи оформление альбома... Но я также считаю, что авторство песен было очень сильным. И еще я должен отдать должное [тогдашнему лидер-гитаристу DEATH] James'y Murphy, поскольку он также сочинил материал для этого альбома и сыграл великолепные соло. Для меня это была именно та сущность, которую я хотел услышать в дэт-металле. Когда эта пластинка вышла, это было что-то вроде "Вау!"»







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