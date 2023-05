сегодня



Юбилейный винил от VOLBEAT



VOLBEAT отметят 15-летие альбома Guitar Gangsters & Cadillac Blood выпуском виниловой версии (разные цвета) 30 июня:



Side A





"Intro (End Of The Road)"

"Guitar Gangsters & Cadillac Blood"

"Back To Prom"

"Mary Ann's Place"

"Hallelujah Goat"

"Maybellene I Hofteholder"

"We"

"Still Counting'





Side B





"Light A Way"

"Wild Rover Of Hell"

"I'm So Lonesome I Could Cry"

"A Broken Man And The Dawn"

"Find That Soul"

"Making Believe" (Bonus Track)







+0 -0



просмотров: 213