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Бывший гитарист VOLBEAT — об уходе из команды



Rob Caggiano опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем. Извините, если я немного затянул, но теперь, когда у меня было достаточно времени, чтобы переварить всё, что происходит вокруг меня, есть несколько моментов, о которых я хотел бы озвучить публично...



Во-первых, я хочу поблагодарить всех за те удивительные сообщения и поддержку, которые я получил за последние несколько дней. Это было очень мощно и, мягко говоря, трогательно и приятно для меня. Это подтверждение того, что я на правильном пути, и сейчас для меня это значит очень много.



Всем потрясающим поклонникам и друзьям, которых я встречал по всему миру на протяжении многих лет, хочу сказать: я люблю вас и дорожу каждым. Спасибо вам за то, что оставались со мной в горе, и в радости. Кажется, что мир становится всё более странным с каждым днём, а жизнь никогда не перестаёт подбрасывать нам новые повороты, но вы, ребята, всегда заставляете меня двигаться, концентрироваться и вдохновляете на создание музыки, во что бы то ни стало следовать зову своего сердца и добиваться исполнения своей мечты, куда бы она меня ни привела. Спасибо вам всем от всей души!



Я также хочу пожелать удачи Michael'y, Jon'y, Kaspar'y, (Anders'y тоже) и всему лагерю VOLBEAT. Я очень горжусь всем тем, чего мы достигли вместе за последние 10 лет.



Иногда отношения просто исчерпывают себя. Иногда определённые препятствия, люди или обстоятельства встают на пути к общему благу. Иногда люди меняются, и приоритеты тоже меняются. Иногда это неизбежно. У нас была особая неоспоримая магия вместе как у группы. В жизни такое случается нечасто, и к этому не стоит относиться слишком спокойно. Я, конечно, так не отношусь. Однако, хотя для меня сейчас наступили по-настоящему трудные и эмоциональные времена, я также очень рад тому, что ждёт меня в будущем. Сейчас происходит много интересного. Я просто в восторге!!! Оставайтесь на связи».





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