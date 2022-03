сегодня



Видео полного выступления VOLBEAT



Видео полного выступления VOLBEAT, которое состоялось третьего марта, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Devil’s Bleeding Crown"

"Pelvis on Fire"

"Temple of Ekur"

"Lola Montez"

"Sad Man’s Tongue"

"A Warrior’s Call / I Only Want To Be With You"

"Say No More"

"Wait a Minute My Girl"

"Black Rose"

"Shotgun Blues"

"Seal the Deal"

"The Devil Rages On"

"Doc Holliday"

"The Sacred Stones"

"Die to Live"

"Still Counting"







