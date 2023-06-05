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VOLBEAT расстались с гитаристом



VOLBEAT опубликовали следующее сообщение:



«После десяти невероятных лет мы должны с грустью сообщить, что VOLBEAT и Rob Caggiano расстались. За время нашей совместной работы мы объездили весь мир, разделив между собой прекрасные впечатления, выпустили четыре альбома, которыми мы безмерно гордимся, и не хотели бы изменить ни одного мгновенья.



Мы желаем нашему брату Rob'у всего наилучшего во всем, что он будет делать в будущем (мы знаем, что это будет здорово)!



Заполнить его место на сцене будет непосильной задачей, но наш хороший друг Flemming C. Lund (THE ARCANE ORDER) будет исполнять роль ведущего гитариста на наших концертах в 2023 году.



Спасибо всем нашим невероятным поклонникам за их поддержку, и, что еще важнее, спасибо Rob'у за десять потрясающих лет». http://www.volbeat.dk





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