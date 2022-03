сегодня



Переиздание VOLBEAT выйдет весной



VOLBEAT в честь 15-летия альбома выпустят виниловую версию "Rock The Rebel/Metal The Devil" — трейлер доступен ниже.



Трек-лист:



Side A

"The Human Instrument"

"Mr And Mrs Ness"

"The Garden's Tale"

"Devil Or The Cat's Song"

"Sad Mans Tongue"

"River Queen"





Side B

"Radio Girl"

"A Moment Forever"

"Soulweeper # 2"

"You Or Them"

"Boa (JDM)"







