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*Новое видео RAMMSTEIN 23
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Новое видео KID ROCK 13
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Volbeat

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17 мар 2022 : 		 Переиздание VOLBEAT выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 мар 2022 : 		 Вокалист VOLBEAT — о Jon'e Dette

21 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

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26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

10 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

30 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT удивлен успеху в США

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6 дек 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

3 дек 2021 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

2 дек 2021 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Дэт-металл? Да легко!»

12 ноя 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

1 ноя 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT в память о вокалисте ENTOMBED A.D.

28 окт 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT

25 окт 2021 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

28 сен 2021 : 		 Новая песня VOLBEAT

18 авг 2021 : 		 Песня VOLBEAT стала первой

29 июл 2021 : 		 Гитарист VOLBEAT о новом альбоме

27 июл 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от VOLBEAT

12 июл 2021 : 		 Новое видео VOLBEAT

4 июл 2021 : 		 Новый альбом VOLBEAT готов
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|||| сегодня

Переиздание VOLBEAT выйдет весной



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VOLBEAT в честь 15-летия альбома выпустят виниловую версию "Rock The Rebel/Metal The Devil" — трейлер доступен ниже.

Трек-лист:

Side A
"The Human Instrument"
"Mr And Mrs Ness"
"The Garden's Tale"
"Devil Or The Cat's Song"
"Sad Mans Tongue"
"River Queen"


Side B
"Radio Girl"
"A Moment Forever"
"Soulweeper # 2"
"You Or Them"
"Boa (JDM)"

VOLBEAT Announce Limited Edition 15th Anniversary Vinyl Reissue Of Rock The Rebel/Metal The Devil; Video Trailer




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