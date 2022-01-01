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Volbeat

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Вокалист VOLBEAT — о Jon'e Dette



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Michael Poulsen в рамках недавней беседы рассказал о впечатлениях от совместных выступлений с бывшим барабанщиком SLAYER и TESTAMENT Jon'ом Dette:

«Всё случилось в самом начале [нашего совместного хедлайнерского] тура по США [с GHOST]. Внезапно Jon подхватил COVID и нам пришлось оставить его в отеле. И он пробыл там — я не знаю — пять, шесть или семь дней.

Хуже всего отменять концерты, потому что не хочется подводить фанатов. Но в то же время Jon — оригинальный барабанщик, и он играл на всех концертах VOLBEAT, которые когда-либо были. Поэтому мы подумали: "Ладно, что мы будем делать? Мы отменим несколько концертов или посмотрим, сможем ли мы придумать план Б?". И план Б заключался в том, чтобы найти барабанщика, который смог бы выучить 16 песен VOLBEAT менее чем за 24 часа. И Jon Dette оказался тем самым парнем. Мы позвонили ему, и он был очень рад нашему предложению. Мы с ним давно дружим, и он всегда говорил: "Если я когда-нибудь смогу вам помочь, просто позвоните мне". Так мы и сделали. И я не знаю, как ему это удалось, но он выучил эти 16 песен за 24 часа. И у него очень хорошо получилось. В итоге он сыграл три или четыре концерта, я уже не помню».

VOLBEAT Frontman Says Ex-SLAYER Drummer JON DETTE








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