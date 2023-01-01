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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 22
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Volbeat

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16 июл 2023 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

20 июн 2023 : 		 VOLBEAT разогрели METALLICA

16 июн 2023 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT — об уходе из команды

13 июн 2023 : 		 VOLBEAT выступили с новым гитаристом

8 июн 2023 : 		 Новый гитарист VOLBEAT — о появлении в команде

5 июн 2023 : 		 VOLBEAT расстались с гитаристом

6 май 2023 : 		 Юбилейный винил от VOLBEAT

17 дек 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

9 ноя 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

20 окт 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

8 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

30 сен 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

24 авг 2022 : 		 Видео от VOLBEAT памяти вокалиста ENTOMBED

5 май 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

14 апр 2022 : 		 Новое видео VOLBEAT

17 мар 2022 : 		 Переиздание VOLBEAT выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 мар 2022 : 		 Вокалист VOLBEAT — о Jon'e Dette

21 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 фев 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

4 фев 2022 : 		 VOLBEAT отыграли с бывшим барабанщиком SLAYER

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

10 янв 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT
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Видео с выступления VOLBEAT



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Видео с выступления VOLBEAT, которое состоялось в рамках фестиваля Rock The Park, проходившего 13 июля в Лондоне, Канада, доступно для просмотра ниже.




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