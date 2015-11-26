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Marilyn Manson

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|||| 26 май 2021

Сопли MARILYN MANSON приведут его в тюрьму



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Полицейское управление в Нью-Гэмпшире выдало ордер на арест MARILYN MANSON.

Во вторник, 25 мая, департамент полиции Гилфорда объявил, что у них есть действующий ордер на арест шок-рокера, настоящее имя которого Brian Warner, по двум пунктам обвинения в совершении мелкого нападения, связанного с предполагаемым инцидентом с видеооператором в помещении Bank of New Hampshire Pavilion.

«Мистер Warner, его агент и адвокат уже достаточно давно знают об ордере, но не предприняли никаких попыток вернуться в Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на предъявленные обвинения», — говорится в заявлении. «Г-н Warner давал концерт в концертном зале Bank of NH Pavilion 18 августа 2019 года, когда произошло предполагаемое легкое нападение.

Видеооператор был привлечен компанией, расположенной в НН, для видеосъемки концерта и находился в яме у сцены, когда произошло предполагаемое нападение.

Предполагаемые нападения не носят сексуального характера, как это утверждали некоторые СМИ в связи с рядом других обвинений, выдвинутых против мистера Warner'a».

MARILYN MANSON выступал в Гилфорде, штат Нью-Гэмпшир, 19 августа 2019 года в рамках совместного с Rob Zombie тура "Hell Never Dies".

Если его признают виновным по этим обвинениям, ему может грозить тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере до 2000 долларов.

В своем заявлении адвокат музыканта, Говард Кинг заявил следующее:

«Для всех, кто посещал концерты MARILYN MANSON, не секрет, что он любит провокационные действия на сцене, особенно на камеру. Этот иск о правонарушении был подан после того, как мы получили требование от видеооператора концертного зала выплатить более 35 000 долларов из-за того, что небольшое количество слюны попало ему на руку. После того, как мы попросили предоставить доказательства предполагаемого ущерба, мы так и не получили ответа. Все эти претензии просто смехотворны, но мы по-прежнему готовы сотрудничать с властями, как мы делали это на протяжении долгого времени».

Как бы опровергая заявление Кинга, трое посетителей концерта, включая охранника, рассказали People, что видели, как Manson плевался и "пускал сопли" в сторону женщины-оператора.

«Он плевался везде и один раз попал на ее камеру, она вытерла ее и выглядела при этом раздраженной. Он заметил это и продолжал целенаправленно плевать ей в камеру», — сообщил People один из присутствующих. «Я думаю, что последней каплей стало то, что он присел на пол, приблизился к ней на расстояние 2-3 футов и выпустил гигантскую соплю прямо в неё, а не в камеру. Она была взбешена и испытывала отвращение, поэтому убежала, а он просто смеялся.

После этого я перестала слушать его музыку и сказала своему мужу, что больше никогда не пойду на его концерт», — добавила посетительница.

Второй посетитель согласился с ней, заявив, что он «наклонился, чтобы облить соплями всю женщину. Я помню, как он просто смеялся над тем, что он сделал».

«Я был рядом, когда это произошло, она была вне себя от ярости, когда он так с ней поступил», — сказал третий мужчина, который работает охранником в этом заведении. «Он плюнул в нее пару раз, а затем наклонился очень близко к камере и выпустил в нее огромную соплю. После того, как он совершил свой "акт сопли", она чуть не бросила камеру прямо на землю».

MARILYN MANSON Warrant Issued On Two Counts Of Misdemeanor Simple Assault



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

nabastak_


26 май 2021, 23:19		Вспомнилось - когда маленького меня спросили , что ты запомнил от первой поездки в Москву, я сказал - как на проезжей части посреди перекрестка пьяница, похожий на Дуремара, пустил соплю до самой земли.
Не думаю, что Мэнсон его переплюнул )))

Sw0Rn


26 май 2021, 23:29		Мда, прошло его время... ))))

father


27 май 2021, 00:04		А Оззи жопу показывал со сцены сто лет назад, ждём заявления в суд от чувака, который тогда якобы почувствовал на себе кусочки кала товарища Осборна?


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