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Детективы могут встретиться с одной из «жертв» MARILYN MANSON



Согласно сообщению TMZ, детективы из департамента шерифа округа Лос-Анджелес, как ожидается, встретятся с одной из предполагаемых жертв MARILYN'а MANSON'а «в ближайшие дни». Власти хотят определить, было ли совершено преступление, подпадает ли оно под их юрисдикцию и заслуживает ли оно дальнейшего расследования.







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