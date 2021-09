сегодня



Адвокат MARILYN'a MANSON'a подал прошение о невиновности подзащитного



По сообщению Associated Press, адвокат MARILYN'a MANSON'a подал заявление о признании невиновности от имени певца в окружной суд штата Нью-Гэмпшир. MARILYN'a MANSON'a обвиняют в том, что он подошёл к видеооператору на концерте в 2019 году в Bank Of New Hampshire Pavilion в Гилфорде, затем плюнул и высморкался на неё. Адвокат MANSON'a подал заявление о невиновности в окружной суд Лаконии. Слушание по делу назначено на 27 декабря.



Против Manson'a были выдвинуты два незначительных обвинения в простом нападении. В случае признания вины обвиняемому грозит тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере до 2 000 долларов.



Шок-рокер, настоящее имя которого Брайан Уорнер, сдался два месяца назад в Лос-Анджелесе по ордеру на арест по этому делу. Затем MANSON прошёл процедуру регистрации в полицейском управлении Лос-Анджелеса, после чего был отпущен под личный залог. Он согласился не совершать никаких преступлений во время освобождения, не иметь никаких контактов с предполагаемой жертвой и являться на все судебные слушания.



Согласно показаниям под присягой, в первый раз Manson подошёл к видеооператору, чья компания была нанята Bank of New Hampshire Pavilion для проведения концертного сезона, приблизил своё лицо к камере и плюнул в неё «большим объемом жидкости». Слюна попала ей на обе руки. Утверждается, что шок-рокер вернулся во второй раз, закрыл одну ноздрю и дунул в сторону видеооператора.



Manson выступил в Гилфорде, штат Нью-Гэмпшир, 19 августа 2019 года в рамках совместного с Rob'ом Zombie тура "Hell Never Dies".



В своём заявлении адвокат музыканта, Говард Кинг заявил следующее:



«Для всех, кто посещал концерты MARILYN'a MANSON'a, не секрет, что он любит провокационные действия на сцене, особенно на камеру. Этот иск о правонарушении был подан после того, как мы получили требование от видеооператора концертного зала выплатить более 35 000 долларов из-за того, что небольшое количество слюны попало ему на руку. После того, как мы попросили предоставить доказательства предполагаемого ущерба, мы так и не получили ответа. Все эти претензии просто смехотворны, но мы по-прежнему готовы сотрудничать с властями, как мы делали это на протяжении долгого времени».



Как бы опровергая заявление Кинга, трое посетителей концерта, включая охранника, рассказали People, что видели, как Manson плевался и «пускал сопли» в сторону женщины-оператора.



«Он плевался везде и один раз попал на её камеру, она вытерла её и выглядела при этом раздражённой. Он заметил это и продолжал целенаправленно плевать ей в камеру, — сообщил People один из присутствующих. — Я думаю, что последней каплей стало то, что он присел на пол, приблизился к ней на расстояние 2–3 футов и выпустил гигантскую соплю прямо в неё, а не в камеру. Она была взбешена и испытывала отвращение, поэтому убежала, а он просто смеялся.



После этого я перестала слушать его музыку и сказала своему мужу, что больше никогда не пойду на его концерт», — добавила посетительница.



Второй посетитель согласился с ней, заявив, что он «наклонился, чтобы облить соплями всю женщину. Я помню, как он просто смеялся над тем, что сделал».



«Я был рядом, когда это произошло, она была вне себя от ярости, когда он так с ней поступил, — сказал третий мужчина, который работает охранником в этом заведении. — Он плюнул в неё пару раз, а затем наклонился очень близко к камере и выпустил в неё огромную соплю. После того, как он совершил свой "акт сопли", она чуть не бросила камеру прямо на землю».













