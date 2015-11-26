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Marilyn Manson

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Адвокат MARILYN'a MANSON'a подал прошение о невиновности подзащитного



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По сообщению Associated Press, адвокат MARILYN'a MANSON'a подал заявление о признании невиновности от имени певца в окружной суд штата Нью-Гэмпшир. MARILYN'a MANSON'a обвиняют в том, что он подошёл к видеооператору на концерте в 2019 году в Bank Of New Hampshire Pavilion в Гилфорде, затем плюнул и высморкался на неё. Адвокат MANSON'a подал заявление о невиновности в окружной суд Лаконии. Слушание по делу назначено на 27 декабря.

Против Manson'a были выдвинуты два незначительных обвинения в простом нападении. В случае признания вины обвиняемому грозит тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере до 2 000 долларов.

Шок-рокер, настоящее имя которого Брайан Уорнер, сдался два месяца назад в Лос-Анджелесе по ордеру на арест по этому делу. Затем MANSON прошёл процедуру регистрации в полицейском управлении Лос-Анджелеса, после чего был отпущен под личный залог. Он согласился не совершать никаких преступлений во время освобождения, не иметь никаких контактов с предполагаемой жертвой и являться на все судебные слушания.

Согласно показаниям под присягой, в первый раз Manson подошёл к видеооператору, чья компания была нанята Bank of New Hampshire Pavilion для проведения концертного сезона, приблизил своё лицо к камере и плюнул в неё «большим объемом жидкости». Слюна попала ей на обе руки. Утверждается, что шок-рокер вернулся во второй раз, закрыл одну ноздрю и дунул в сторону видеооператора.

Manson выступил в Гилфорде, штат Нью-Гэмпшир, 19 августа 2019 года в рамках совместного с Rob'ом Zombie тура "Hell Never Dies".

В своём заявлении адвокат музыканта, Говард Кинг заявил следующее:

«Для всех, кто посещал концерты MARILYN'a MANSON'a, не секрет, что он любит провокационные действия на сцене, особенно на камеру. Этот иск о правонарушении был подан после того, как мы получили требование от видеооператора концертного зала выплатить более 35 000 долларов из-за того, что небольшое количество слюны попало ему на руку. После того, как мы попросили предоставить доказательства предполагаемого ущерба, мы так и не получили ответа. Все эти претензии просто смехотворны, но мы по-прежнему готовы сотрудничать с властями, как мы делали это на протяжении долгого времени».

Как бы опровергая заявление Кинга, трое посетителей концерта, включая охранника, рассказали People, что видели, как Manson плевался и «пускал сопли» в сторону женщины-оператора.

«Он плевался везде и один раз попал на её камеру, она вытерла её и выглядела при этом раздражённой. Он заметил это и продолжал целенаправленно плевать ей в камеру, — сообщил People один из присутствующих. — Я думаю, что последней каплей стало то, что он присел на пол, приблизился к ней на расстояние 2–3 футов и выпустил гигантскую соплю прямо в неё, а не в камеру. Она была взбешена и испытывала отвращение, поэтому убежала, а он просто смеялся.

После этого я перестала слушать его музыку и сказала своему мужу, что больше никогда не пойду на его концерт», — добавила посетительница.

Второй посетитель согласился с ней, заявив, что он «наклонился, чтобы облить соплями всю женщину. Я помню, как он просто смеялся над тем, что сделал».

«Я был рядом, когда это произошло, она была вне себя от ярости, когда он так с ней поступил, — сказал третий мужчина, который работает охранником в этом заведении. — Он плюнул в неё пару раз, а затем наклонился очень близко к камере и выпустил в неё огромную соплю. После того, как он совершил свой "акт сопли", она чуть не бросила камеру прямо на землю».

MARILYN MANSON Pleads Not Guilty To Charges Of Assault In New Hampshire





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


6 сен 2021, 12:49		Сразу эпизод из второй части Эйс Вентуры вспомнил: https://www.youtube.com/watch?v=_Pu-5LfiL68


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