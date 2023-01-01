Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 61
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 43
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 17
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
*Вокалиста LAMB OF GOD постригли 12
*SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновил Губка Боб!» 12
*JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как сл... 12
*Новое видео BARONESS 10
*Новое видео PRIMAL FEAR 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 61
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 43
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 17
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
[= ||| все новости группы



*

Marilyn Manson

*



21 июл 2023 : 		 MARILYN MANSON урегулировал сопливое дело

21 ноя 2022 : 		 MARILYN MANSON получает регулярные угрозы в свой адрес

30 май 2022 : 		 Судья отклонил иск к MARILYN MANSON

3 мар 2022 : 		 MARILYN MANSON подал иск против Эвен Рейчел Вуд

1 дек 2021 : 		 Дом MARILYN'a MANSON'a был обыскан полицией

25 ноя 2021 : 		 Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду

22 ноя 2021 : 		 MARILYN MANSON продал дом в Hollywood Hills

6 окт 2021 : 		 Адвокат MARILYN MANSON: «Истица была готова на контакт с биологическими жидкостями»

6 сен 2021 : 		 Адвокат MARILYN'a MANSON'a подал прошение о невиновности подзащитного

10 июл 2021 : 		 MARILYN MANSON сдался и вышел

28 июн 2021 : 		 MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию

14 июн 2021 : 		 WEDNESDAY 13 — об обвинениях против MANSON'a

26 май 2021 : 		 Сопли MARILYN MANSON приведут его в тюрьму

3 мар 2021 : 		 ALICE COOPER — об обвинениях в адрес MARILYN'а MANSON'а

19 фев 2021 : 		 Детективы могут встретиться с одной из «жертв» MARILYN MANSON

10 фев 2021 : 		 Как обвинения против MARILYN MANSON повлияли на продажи

7 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON лишился менеджера

5 фев 2021 : 		 PHOEBE BRIDGERS: «MARILYN MANSON показывал мне Rape Room»

4 фев 2021 : 		 WES BORLAND — о MARILYN'e MANSON'e: «Тот ещё...»

4 фев 2021 : 		 DITA VON TEESE об отношениях с MARILYN MANSON

4 фев 2021 : 		 TRENT REZNOR: «Я давно порвал с MARILYN'ом MANSON'ом»

4 фев 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «MARILYN MANSON всегда проявлял ко мне уважение»

4 фев 2021 : 		 Полицию вызывали к дому MARILYN MANSON

2 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии

4 окт 2020 : 		 MARILYN MANSON: «Настал момент объединиться»

29 сен 2020 : 		 Новое видео MARILYN MANSON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARILYN MANSON урегулировал сопливое дело



zoom
Как сообщает Associated Press, MARILYN MANSON не станет оспаривать обвинение в простом нападении, связанном с инцидентом с видеооператором во время концерта в Нью-Гэмпшире в 2019 году.

Ему были предъявлены два обвинения в простом нападении после того, как видеооператор обвинила певца в том, что он плюнул и сморкнулся на неё в зале Bank of New Hampshire Pavilion.

Согласно заявлению адвоката, второе обвинение будет снято в результате переговоров о признании вины. Заявление о неоспаривании означает, что Manson не будет оспаривать обвинение и не признает свою вину.

В рамках сделки о неоспаривании вины в инциденте MARILYN MANSON заплатит штраф в размере 1 200 долларов и отработает 20 часов на общественных работах.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 327

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом