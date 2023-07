сегодня



MARILYN MANSON урегулировал сопливое дело



Как сообщает Associated Press, MARILYN MANSON не станет оспаривать обвинение в простом нападении, связанном с инцидентом с видеооператором во время концерта в Нью-Гэмпшире в 2019 году.



Ему были предъявлены два обвинения в простом нападении после того, как видеооператор обвинила певца в том, что он плюнул и сморкнулся на неё в зале Bank of New Hampshire Pavilion.



Согласно заявлению адвоката, второе обвинение будет снято в результате переговоров о признании вины. Заявление о неоспаривании означает, что Manson не будет оспаривать обвинение и не признает свою вину.



В рамках сделки о неоспаривании вины в инциденте MARILYN MANSON заплатит штраф в размере 1 200 долларов и отработает 20 часов на общественных работах.







