MARILYN MANSON представил новое видео



MARILYN MANSON выпустит новый студийный альбом, получивший название "We Are Chaos", одиннадцатого сентября на Loma Vista Recordings. Продюсером материала выступал Shooter Jennings (Brandi Carlile, Tanya Tucker) и сам музыкант, а видео к первому синглу, "We Are Chaos", доступно ниже.



Трек-лист:



01. Red Black And Blue



02. We Are Chaos



03. Don't Chase The Dead



04. Paint You With My Love



05. Half-Way & One Step Forward



06. Infinite Darkness



07. Perfume



08. Keep My Head Together



09. Solve Coagula



10. Broken Needle



















