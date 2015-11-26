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Marilyn Manson

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7 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON лишился менеджера

5 фев 2021 : 		 PHOEBE BRIDGERS: «MARILYN MANSON показывал мне Rape Room»

4 фев 2021 : 		 WES BORLAND — о MARILYN'e MANSON'e: «Тот ещё...»

4 фев 2021 : 		 DITA VON TEESE об отношениях с MARILYN MANSON

4 фев 2021 : 		 TRENT REZNOR: «Я давно порвал с MARILYN'ом MANSON'ом»

4 фев 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «MARILYN MANSON всегда проявлял ко мне уважение»

4 фев 2021 : 		 Полицию вызывали к дому MARILYN MANSON

2 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии

4 окт 2020 : 		 MARILYN MANSON: «Настал момент объединиться»

29 сен 2020 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

18 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON — об OZZY OSBOURNE

10 сен 2020 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

10 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON беспокоится за здоровье людей из-за пандемии

29 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON представил новое видео

28 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON и A$AP FERG?

25 июн 2020 : 		 Сингл MARILYN MANSON получил серебро

23 июн 2020 : 		 Песня MARILYN MANSON в саундтреке к "Dark Nights: Death Metal"

15 май 2020 : 		 MARILYN MANSON выпустит фотокнигу

2 май 2020 : 		 MARILYN MANSON завершил работу над альбомом

28 янв 2020 : 		 Басист MARILYN MANSON и THE MARS VOLTA в коме

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE DOORS от MARILYN MANSON

21 окт 2019 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

19 сен 2019 : 		 MARILYN MANSON сыграет викинг-дэт-металлиста

19 июн 2019 : 		 MARILYN MANSON официально представил нового барабанщика

10 апр 2019 : 		 MARILYN MANSON где-то на полпути с новым материалом

28 мар 2019 : 		 GIL SHARONE ушел из состава MARILYN MANSON
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|||| 7 фев 2021

MARILYN MANSON лишился менеджера



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По сообщению Rolling Stone,
Tony Ciulla, работавший с MARILYN MANSON на протяжении последних 25 лет, ушел от музыканта.

MARILYN MANSON Dropped By Longtime Manager Following Abuse Allegations



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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Гепард


7 фев 2021, 16:03		Бездоказательного обвинения достаточно, чтобы всё твое окружение в едином порыве отвернулось от тебя. Это даже не суть современного Запада, это - приговор.

Санчез


7 фев 2021, 16:06		Вот последсвия власти леваков...

Ress


7 фев 2021, 16:09		Бедный запад :'(

kircore


7 фев 2021, 17:03		-Бездоказательного обвинения достаточно

Как бы, все, кто с ним работал, уже подтвердили, что обвинения небезосновательны.

ElectricRetard


7 фев 2021, 17:32		Другой вопрос, почему они на это забивали хер раньше, ы)

kircore


7 фев 2021, 18:12		А ты к своим коллегам лезешь без спроса и учишь их, как с жёнами и подругами обращаться?

Rutger


7 фев 2021, 18:37		Похоже на некую изощренную рулетку, как будто кто-то делает ставки, только не фишками, а знаковыми фигурами шоу-биза. Выпал шарик - аннигиляция без суда и следствия.
Таким макаром можно прикончить карьеру абсолютно любого.

Санчез


7 фев 2021, 18:55		>Таким макаром можно прикончить карьеру абсолютно любого.
Найти бы такого иллюмината, который взял в руки мир и прикончить его, ятобы все стало как раньше

kircore


7 фев 2021, 19:15		Поосторожнее с рептилоидами - они отслеживают ваши комментарии и на этом сайте тоже!11

ody9000


7 фев 2021, 20:20		ну сыкуны, жесть :)

Lord Iscariah


7 фев 2021, 21:10		Я хоть и не фанат Мэнсона, но надеюсь он теперь реально будет трахать всех и вся! И баб и мужиков, и кошек с собаками!


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