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Полицию вызывали к дому MARILYN MANSON



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По сообщению TMZ, третьего февраля к дому MARILYN MANSON в Голливуде была вызвана полиция после того как друг выразил обеспокоенность по поводу благополучия певца. Источники в правоохранительных органах сообщили, что был получен звонок, в котором некто выражал обеспокоенность, что давно ничего не слышал о MANSON'e и беспокоится о том, что с ним могло что-то случиться.

Полицейские Лос-Анджелеса были вызваны в дом Manson'a сразу после 18:00 в связи с сообщениями о "тревожном инциденте", рассказала The Sun. Они постучали в дверь 52-летнего рокера, но никто не ответил.

После первоначального визита, сотрудники правоохранительных органов два часа спустя, около 20:00, вернулись и попытались выйти на контакт с кем-то, кто мог бы быть дома, но в очередной раз никто не ответил. В какой-то момент вертолет полиции Лос-Анджелеса совершил несколько кругов над домом и подсветил территорию резиденции прожектором.

Через некоторое время властям удалось связаться с представителем артиста, который заверил офицеров, что "все в порядке" и что он "просто не хочет выходить на контакт".

Police Called To MARILYN MANSON





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