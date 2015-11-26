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Marilyn Manson

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25 ноя 2021 : 		 Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду

22 ноя 2021 : 		 MARILYN MANSON продал дом в Hollywood Hills

6 окт 2021 : 		 Адвокат MARILYN MANSON: «Истица была готова на контакт с биологическими жидкостями»

6 сен 2021 : 		 Адвокат MARILYN'a MANSON'a подал прошение о невиновности подзащитного

10 июл 2021 : 		 MARILYN MANSON сдался и вышел

28 июн 2021 : 		 MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию

14 июн 2021 : 		 WEDNESDAY 13 — об обвинениях против MANSON'a

26 май 2021 : 		 Сопли MARILYN MANSON приведут его в тюрьму

3 мар 2021 : 		 ALICE COOPER — об обвинениях в адрес MARILYN'а MANSON'а

19 фев 2021 : 		 Детективы могут встретиться с одной из «жертв» MARILYN MANSON

10 фев 2021 : 		 Как обвинения против MARILYN MANSON повлияли на продажи

7 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON лишился менеджера

5 фев 2021 : 		 PHOEBE BRIDGERS: «MARILYN MANSON показывал мне Rape Room»

4 фев 2021 : 		 WES BORLAND — о MARILYN'e MANSON'e: «Тот ещё...»

4 фев 2021 : 		 DITA VON TEESE об отношениях с MARILYN MANSON

4 фев 2021 : 		 TRENT REZNOR: «Я давно порвал с MARILYN'ом MANSON'ом»

4 фев 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «MARILYN MANSON всегда проявлял ко мне уважение»

4 фев 2021 : 		 Полицию вызывали к дому MARILYN MANSON

2 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии

4 окт 2020 : 		 MARILYN MANSON: «Настал момент объединиться»

29 сен 2020 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

18 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON — об OZZY OSBOURNE

10 сен 2020 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

10 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON беспокоится за здоровье людей из-за пандемии

29 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON представил новое видео

28 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON и A$AP FERG?
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Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду



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В недавнем интервью с босс Грэмми Harvey Mason Jr. выступил с защитой права номинировать MARILYN'a MANSON'a на почётную статуэтку (он выдвинут на награду за участие в новом альбоме Канье Уэста):

«Комитет не будет ограничивать людей, которые могут представить свой материал на рассмотрение. Мы не будем обращать внимание на историю людей, мы не будем проверять их криминальное прошлое, мы не будем изучать ничего, кроме законности в рамках наших правил: является ли эта запись для этого произведения подходящей по дате и другим критериям. Если это так, они могут подать заявку на рассмотрение.

Что мы будем контролировать, так это нашу сцену, выступления, мероприятия, красные дорожки. Мы рассмотрим любого, кто попросит стать частью этого, попросит присутствовать, и тогда мы примем решение. Но мы не собираемся ограничивать людей в возможности представлять свои работы для принятия решения нашими выборщиками».

GRAMMY Boss Defends MARILYN MANSON Nomination:




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