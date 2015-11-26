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Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду



В недавнем интервью с босс Грэмми Harvey Mason Jr. выступил с защитой права номинировать MARILYN'a MANSON'a на почётную статуэтку (он выдвинут на награду за участие в новом альбоме Канье Уэста):



«Комитет не будет ограничивать людей, которые могут представить свой материал на рассмотрение. Мы не будем обращать внимание на историю людей, мы не будем проверять их криминальное прошлое, мы не будем изучать ничего, кроме законности в рамках наших правил: является ли эта запись для этого произведения подходящей по дате и другим критериям. Если это так, они могут подать заявку на рассмотрение.



Что мы будем контролировать, так это нашу сцену, выступления, мероприятия, красные дорожки. Мы рассмотрим любого, кто попросит стать частью этого, попросит присутствовать, и тогда мы примем решение. Но мы не собираемся ограничивать людей в возможности представлять свои работы для принятия решения нашими выборщиками».





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