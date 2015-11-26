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Marilyn Manson

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5 фев 2021 : 		 PHOEBE BRIDGERS: «MARILYN MANSON показывал мне Rape Room»

4 фев 2021 : 		 WES BORLAND — о MARILYN'e MANSON'e: «Тот ещё...»

4 фев 2021 : 		 DITA VON TEESE об отношениях с MARILYN MANSON

4 фев 2021 : 		 TRENT REZNOR: «Я давно порвал с MARILYN'ом MANSON'ом»

4 фев 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «MARILYN MANSON всегда проявлял ко мне уважение»

4 фев 2021 : 		 Полицию вызывали к дому MARILYN MANSON

2 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии

4 окт 2020 : 		 MARILYN MANSON: «Настал момент объединиться»

29 сен 2020 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

18 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON — об OZZY OSBOURNE

10 сен 2020 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

10 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON беспокоится за здоровье людей из-за пандемии

29 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON представил новое видео

28 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON и A$AP FERG?

25 июн 2020 : 		 Сингл MARILYN MANSON получил серебро

23 июн 2020 : 		 Песня MARILYN MANSON в саундтреке к "Dark Nights: Death Metal"

15 май 2020 : 		 MARILYN MANSON выпустит фотокнигу

2 май 2020 : 		 MARILYN MANSON завершил работу над альбомом

28 янв 2020 : 		 Басист MARILYN MANSON и THE MARS VOLTA в коме

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE DOORS от MARILYN MANSON

21 окт 2019 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

19 сен 2019 : 		 MARILYN MANSON сыграет викинг-дэт-металлиста

19 июн 2019 : 		 MARILYN MANSON официально представил нового барабанщика

10 апр 2019 : 		 MARILYN MANSON где-то на полпути с новым материалом

28 мар 2019 : 		 GIL SHARONE ушел из состава MARILYN MANSON

19 мар 2019 : 		 MARILYN MANSON заканчивает работу над новым альбомом
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PHOEBE BRIDGERS: «MARILYN MANSON показывал мне Rape Room»



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Инди-рок музыкант PHOEBE BRIDGERS утверждает, что MARILYN MANSON однажды показал ей "rape room":

«Я как-то пришла в дом MARILYN MANSON будучи еще подростком с друзьями. Я была большой его поклонницей. Он показал комнату в своём доме, которую назвал "r*pe room" и я подумала, что это просто его ужасное чувство юмора. Фанатом я быть перестала»

Она также выразила поддержку женщинам, которые выдвинули обвинения в адрес MANSON'a, обвинив его в жестоком обращении, сексуальном насилии и принуждении.

«Я поддерживаю всех тех, кто выступал».

В отдельном твитте BRIDGES утверждает, что "лейбл знал, менеджмент знал, группа знала", хотя она не уточняла, что именно им было известно.

«Дистанцироваться сейчас, притворяться шокированным и испуганным — это жалко».

Indie Rock Musician PHOEBE BRIDGERS Claims MARILYN MANSON Told Her He Had A 'Rape Room': 'I Stopped Being A Fan'








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

НELLECTOR


5 фев 2021, 15:29		Сиськи вижу. Здравого смысла не вижу.

industrialist


5 фев 2021, 16:07		Как же заманали эти особи дырочного пола, которые выезжают на толерантной и антихарассментной риторике и тем самым делают себе хайп


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