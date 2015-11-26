PHOEBE BRIDGERS: «MARILYN MANSON показывал мне Rape Room»
Инди-рок музыкант PHOEBE BRIDGERS утверждает, что MARILYN MANSON однажды показал ей "rape room":
«Я как-то пришла в дом MARILYN MANSON будучи еще подростком с друзьями. Я была большой его поклонницей. Он показал комнату в своём доме, которую назвал "r*pe room" и я подумала, что это просто его ужасное чувство юмора. Фанатом я быть перестала»
Она также выразила поддержку женщинам, которые выдвинули обвинения в адрес MANSON'a, обвинив его в жестоком обращении, сексуальном насилии и принуждении.
«Я поддерживаю всех тех, кто выступал».
В отдельном твитте BRIDGES утверждает, что "лейбл знал, менеджмент знал, группа знала", хотя она не уточняла, что именно им было известно.
«Дистанцироваться сейчас, притворяться шокированным и испуганным — это жалко».
НELLECTOR
industrialist
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