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Marilyn Manson

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21 ноя 2022 : 		 MARILYN MANSON получает регулярные угрозы в свой адрес

30 май 2022 : 		 Судья отклонил иск к MARILYN MANSON

3 мар 2022 : 		 MARILYN MANSON подал иск против Эвен Рейчел Вуд

1 дек 2021 : 		 Дом MARILYN'a MANSON'a был обыскан полицией

25 ноя 2021 : 		 Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду

22 ноя 2021 : 		 MARILYN MANSON продал дом в Hollywood Hills

6 окт 2021 : 		 Адвокат MARILYN MANSON: «Истица была готова на контакт с биологическими жидкостями»

6 сен 2021 : 		 Адвокат MARILYN'a MANSON'a подал прошение о невиновности подзащитного

10 июл 2021 : 		 MARILYN MANSON сдался и вышел

28 июн 2021 : 		 MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию

14 июн 2021 : 		 WEDNESDAY 13 — об обвинениях против MANSON'a

26 май 2021 : 		 Сопли MARILYN MANSON приведут его в тюрьму

3 мар 2021 : 		 ALICE COOPER — об обвинениях в адрес MARILYN'а MANSON'а

19 фев 2021 : 		 Детективы могут встретиться с одной из «жертв» MARILYN MANSON

10 фев 2021 : 		 Как обвинения против MARILYN MANSON повлияли на продажи

7 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON лишился менеджера

5 фев 2021 : 		 PHOEBE BRIDGERS: «MARILYN MANSON показывал мне Rape Room»

4 фев 2021 : 		 WES BORLAND — о MARILYN'e MANSON'e: «Тот ещё...»

4 фев 2021 : 		 DITA VON TEESE об отношениях с MARILYN MANSON

4 фев 2021 : 		 TRENT REZNOR: «Я давно порвал с MARILYN'ом MANSON'ом»

4 фев 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «MARILYN MANSON всегда проявлял ко мне уважение»

4 фев 2021 : 		 Полицию вызывали к дому MARILYN MANSON

2 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии

4 окт 2020 : 		 MARILYN MANSON: «Настал момент объединиться»

29 сен 2020 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

18 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON — об OZZY OSBOURNE
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MARILYN MANSON получает регулярные угрозы в свой адрес



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По сообщению TMZ, MARILYN MANSON утверждает, что его «карьера в заднице», и он всё ещё «получает угрозы в свой адрес» после того, как по меньшей мере 15 женщин обвинили музыканта в сексуальном насилии. Три обвинительницы, включая бывшую подругу — Эшли Морган Смитлайн и актрису «Игры престолов» Эсме Бьянко, подали судебные иски. Все обвинения были отвергнуты и были названы им «чудовищным искажением реальности».

53-летний шок-рокер — урождённый Brian Warner — в новых юридических документах утверждает, что угрозы смерти в Интернете заставляют его «чувствовать себя тревожно, смятенно, подавленно, беспокоиться, быть в отчаянии и плохо спать», он также опасается, что кто-то может причинить вред его второй жене — Lindsay Usich.

Он подтвердил, что его выгнали из звукозаписывающей компании Loma Vista Recordings и агентства по поиску талантов CAA, а также «исключили из голливудских светских и деловых тусовок».

Как утверждает MARILYN MANSON, его музыка серьёзно пострадала, он не может гастролировать, не может выпустить свою книгу, его картины были обесценены, а его художественные шоу отложены на неопределённый срок.

MARILYN MANSON заявил, что «ложное представление его как насильника, совратителя и растлителя детей» также привело к тому, что он потерял две актёрские роли — в сериале Starz «Американские боги» и сериале Paramount+ «Противостояние».

Последний юридический шаг певца последовал через восемь месяцев после того, как он подал иск о клевете против бывшей невесты Эван Рейчел Вуд, утверждая, что она и её подруга сговорились, чтобы довести его до отчаяния серией обвинений в принудительном сексуальном насилии.

В соответствии с исковым заявлением, поданным в Высший суд Лос-Анджелеса, MARILYN MANSON выдвинул против Вуд обвинения в клевете, эмоциональном расстройстве и «выдаче себя за другого человека через Интернет».

В жалобе он обвинил Вуд и её «романтического партнёра», художницу Илму Гор, в вербовке женщин и оказании на них давления с целью заставить их выступить с обвинениями против него, а также в выдаче себя за агентов ФБР для дальнейшего принуждения женщин, заставляя их поверить, что их семьи находятся в опасности.




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21 ноя 2022
Kliops144
То есть в 90х, когда на концерты хотели пройти челики с дробовиками и религиозные фанатики бесновались на демонстрациях перед этими самыми концертами, спокойней жить было? А вообще, забавно наблюдать всю это драмку после всех тех треш-секс-историй, собственноручно им же написанных (выдуманных) в своей же книжонке-автобиографии еще 20 лет с лишним назад.
21 ноя 2022
Hellg
Kliops144, во-во, столько лет работая над имиджем шок-рокера, сейчас пытаться выдавать себя за рубаху-парня, ну как несолидно что ли...
Хотя мужика действительно жаль. Эта бешенная свора достанет кого угодно.

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