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MARILYN MANSON получает регулярные угрозы в свой адрес



По сообщению TMZ, MARILYN MANSON утверждает, что его «карьера в заднице», и он всё ещё «получает угрозы в свой адрес» после того, как по меньшей мере 15 женщин обвинили музыканта в сексуальном насилии. Три обвинительницы, включая бывшую подругу — Эшли Морган Смитлайн и актрису «Игры престолов» Эсме Бьянко, подали судебные иски. Все обвинения были отвергнуты и были названы им «чудовищным искажением реальности».



53-летний шок-рокер — урождённый Brian Warner — в новых юридических документах утверждает, что угрозы смерти в Интернете заставляют его «чувствовать себя тревожно, смятенно, подавленно, беспокоиться, быть в отчаянии и плохо спать», он также опасается, что кто-то может причинить вред его второй жене — Lindsay Usich.



Он подтвердил, что его выгнали из звукозаписывающей компании Loma Vista Recordings и агентства по поиску талантов CAA, а также «исключили из голливудских светских и деловых тусовок».



Как утверждает MARILYN MANSON, его музыка серьёзно пострадала, он не может гастролировать, не может выпустить свою книгу, его картины были обесценены, а его художественные шоу отложены на неопределённый срок.



MARILYN MANSON заявил, что «ложное представление его как насильника, совратителя и растлителя детей» также привело к тому, что он потерял две актёрские роли — в сериале Starz «Американские боги» и сериале Paramount+ «Противостояние».



Последний юридический шаг певца последовал через восемь месяцев после того, как он подал иск о клевете против бывшей невесты Эван Рейчел Вуд, утверждая, что она и её подруга сговорились, чтобы довести его до отчаяния серией обвинений в принудительном сексуальном насилии.



В соответствии с исковым заявлением, поданным в Высший суд Лос-Анджелеса, MARILYN MANSON выдвинул против Вуд обвинения в клевете, эмоциональном расстройстве и «выдаче себя за другого человека через Интернет».



В жалобе он обвинил Вуд и её «романтического партнёра», художницу Илму Гор, в вербовке женщин и оказании на них давления с целью заставить их выступить с обвинениями против него, а также в выдаче себя за агентов ФБР для дальнейшего принуждения женщин, заставляя их поверить, что их семьи находятся в опасности.







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