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MARILYN MANSON беспокоится за здоровье людей из-за пандемии



MARILYN MANSON в недавнем интервью затронул тему пандемии и поразмышлял, как она может повлиять на общество:



«Немного страшно в какой-то степени думать о том, что наши родители и их родители прошли через гораздо более тяжёлые испытания и невзгоды в жизни, от войн до финансовой депрессии, а также других болезней, которые уничтожили многие части мира и различные страны, не только нашу. Для меня это луч надежды, что, возможно, если мы все перестанем относиться к себе с упором на негативные элементы нашей культуры в целом, как американцы мы сможем попытаться объединиться и стать сильнее. Я не хочу быть похожим на Джона Леннона, я просто хочу сказать, что если в какой-то момент люди разных культур и образов жизни, разных возрастов и личных качеств, пола и расы, и что бы там ни было, даже религии, то сейчас самое время... По крайней мере, согласятся с тем, что мы должны попытаться спастись все вместе.



И если что-то, что я сделал на записи, каким-то образом поспособствует чьему-то личному психическому здоровью и счастью, [это было бы хорошо], потому что меня действительно беспокоит тот факт, что столь долгое нахождение взаперти в стенах дома может и правда повлиять на чьё-то психическое здоровье. И для меня это не пустой звук, я боролся с этим всю свою жизнь. С учётом того, что у матери была шизофрения и всё такое, что не было выявлено в течение стольких лет, происходящее может быть по-настоящему испытанием для людей, которые не могут получить те поддержку и внимание, которые им могут понадобиться от своей семьи или от работников медицины. Я думаю, что это примерно такой же политический или, возможно, любой разумный ответ на происходящее, тот, который я могу предложить, если в этом и есть какой-то смысл, по крайней мере, для меня, как наблюдателя и как участника происходящего».



















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