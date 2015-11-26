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Marilyn Manson

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10 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON беспокоится за здоровье людей из-за пандемии

29 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON представил новое видео

28 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON и A$AP FERG?

25 июн 2020 : 		 Сингл MARILYN MANSON получил серебро

23 июн 2020 : 		 Песня MARILYN MANSON в саундтреке к "Dark Nights: Death Metal"

15 май 2020 : 		 MARILYN MANSON выпустит фотокнигу

2 май 2020 : 		 MARILYN MANSON завершил работу над альбомом

28 янв 2020 : 		 Басист MARILYN MANSON и THE MARS VOLTA в коме

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE DOORS от MARILYN MANSON

21 окт 2019 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

19 сен 2019 : 		 MARILYN MANSON сыграет викинг-дэт-металлиста

19 июн 2019 : 		 MARILYN MANSON официально представил нового барабанщика

10 апр 2019 : 		 MARILYN MANSON где-то на полпути с новым материалом

28 мар 2019 : 		 GIL SHARONE ушел из состава MARILYN MANSON

19 мар 2019 : 		 MARILYN MANSON заканчивает работу над новым альбомом

20 авг 2018 : 		 MARILYN MANSON вновь сократил концерт

28 июл 2018 : 		 MARILYN MANSON простыл

27 июл 2018 : 		 MARILYN MANSON отменил шоу

12 июл 2018 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от MARILYN MANSON и ROB ZOMBIE

1 июл 2018 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

15 июн 2018 : 		 Кавер-версия Gerard McMahon от MARILYN MANSON

23 апр 2018 : 		 MARILYN MANSON и участник X JAPAN исполнили кавер EURYTHMICS

24 мар 2018 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

19 фев 2018 : 		 MARILYN MANSON реабилитировался

17 ноя 2017 : 		 Джонни Депп в новом видео MARILYN MANSON

7 ноя 2017 : 		 Басист THE MARS VOLTA в MARILYN MANSON
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|||| сегодня

MARILYN MANSON беспокоится за здоровье людей из-за пандемии



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MARILYN MANSON в недавнем интервью затронул тему пандемии и поразмышлял, как она может повлиять на общество:

«Немного страшно в какой-то степени думать о том, что наши родители и их родители прошли через гораздо более тяжёлые испытания и невзгоды в жизни, от войн до финансовой депрессии, а также других болезней, которые уничтожили многие части мира и различные страны, не только нашу. Для меня это луч надежды, что, возможно, если мы все перестанем относиться к себе с упором на негативные элементы нашей культуры в целом, как американцы мы сможем попытаться объединиться и стать сильнее. Я не хочу быть похожим на Джона Леннона, я просто хочу сказать, что если в какой-то момент люди разных культур и образов жизни, разных возрастов и личных качеств, пола и расы, и что бы там ни было, даже религии, то сейчас самое время... По крайней мере, согласятся с тем, что мы должны попытаться спастись все вместе.

И если что-то, что я сделал на записи, каким-то образом поспособствует чьему-то личному психическому здоровью и счастью, [это было бы хорошо], потому что меня действительно беспокоит тот факт, что столь долгое нахождение взаперти в стенах дома может и правда повлиять на чьё-то психическое здоровье. И для меня это не пустой звук, я боролся с этим всю свою жизнь. С учётом того, что у матери была шизофрения и всё такое, что не было выявлено в течение стольких лет, происходящее может быть по-настоящему испытанием для людей, которые не могут получить те поддержку и внимание, которые им могут понадобиться от своей семьи или от работников медицины. Я думаю, что это примерно такой же политический или, возможно, любой разумный ответ на происходящее, тот, который я могу предложить, если в этом и есть какой-то смысл, по крайней мере, для меня, как наблюдателя и как участника происходящего».

MARILYN MANSON Is Worried About The Psychological Impact Of Quarantine








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