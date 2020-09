10 сен 2020



Новая песня MARILYN MANSON



"Don't Chase The Dead", новая песня группы MARILYN MANSON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "We Are Chaos", выход которого запланирован на 11 сентября на Loma Vista Recordings.



Трек-лист:



01. Red Black And Blue



02. We Are Chaos



03. Don't Chase The Dead



04. Paint You With My Love



05. Half-Way & One Step Forward



06. Infinite Darkness



07. Perfume



08. Keep My Head Together



09. Solve Coagula



10. Broken Needle

























