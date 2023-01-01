20 сен 2023



20 часов общественных работ MARILYN MANSON



По сообщению WMUR, MARILYN MANSON 18 сентября явился в суд штата Нью-Гэмпшир, чтобы внести заявление о неоспаривании им обвинения в простом нападении, связанном с инцидентом с видеооператором во время концерта в Нью-Гэмпшире в 2019 году.



Ему были предъявлены два обвинения в простом нападении после того, как видеооператор обвинила певца в том, что он плюнул и высморкался в нее в концертном зале Bank of New Hampshire Pavilion.



По словам адвоката, второе обвинение было снято в результате переговоров о признании вины. Заявление о неоспаривании означает, что Manson не будет оспаривать обвинение и не признает свою вину.



В качестве штрафа ему придется заплатить 1 200 долл. и назначено наказание в виде 20 часов общественных работ, которые должны быть отработаны в течение шести месяцев.







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