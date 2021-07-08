MARILYN MANSON сдался и вышел

По сообщению TMZ, MARILYN MANSON сам явился в полицейское управление второго июля, прошёл процедуру оформления и был отпущен под залог под личное поручительство. Он согласился не совершать никаких преступлений во время освобождения, не иметь никаких контактов с предполагаемой жертвой и являться на все судебные слушания.
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