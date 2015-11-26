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Marilyn Manson

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28 июн 2021 : 		 MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию

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4 фев 2021 : 		 Полицию вызывали к дому MARILYN MANSON

2 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии

4 окт 2020 : 		 MARILYN MANSON: «Настал момент объединиться»

29 сен 2020 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

18 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON — об OZZY OSBOURNE

10 сен 2020 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

10 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON беспокоится за здоровье людей из-за пандемии

29 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON представил новое видео

28 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON и A$AP FERG?

25 июн 2020 : 		 Сингл MARILYN MANSON получил серебро

23 июн 2020 : 		 Песня MARILYN MANSON в саундтреке к "Dark Nights: Death Metal"

15 май 2020 : 		 MARILYN MANSON выпустит фотокнигу

2 май 2020 : 		 MARILYN MANSON завершил работу над альбомом

28 янв 2020 : 		 Басист MARILYN MANSON и THE MARS VOLTA в коме
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MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию



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По данным газеты Boston Globe, MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию по двум непогашённым ордерам за простое нападение, связанное с предполагаемым инцидентом с видеооператором в Bank of New Hampshire Pavilion.

Шок-рокер, настоящее имя которого Brian Warner, явится в полицию по ордеру в Лос-Анджелесе, сообщил начальник полиции Энтони Дж. Бин Бёрпи. Затем Manson пройдёт процедуру задержания и освобождения под залог в полицейском управлении Лос-Анджелеса, после чего ему назначат дату суда в Нью-Гэмпшире.

«Для нас всё это означает, что... Это вынудило мистера Warner'а наконец рассмотреть его непогашенный ордер NH, что, в свою очередь, позволит жертве преступления высказаться в суде, чтобы, надеюсь, заставить мистера Warner'а ответить за свои действия», — написал Бёрпи.

MARILYN MANSON Reaches Agreement To Turn Himself In To Police In Connection With Alleged Assault In New Hampshire



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