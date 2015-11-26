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MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию



По данным газеты Boston Globe, MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию по двум непогашённым ордерам за простое нападение, связанное с предполагаемым инцидентом с видеооператором в Bank of New Hampshire Pavilion.



Шок-рокер, настоящее имя которого Brian Warner, явится в полицию по ордеру в Лос-Анджелесе, сообщил начальник полиции Энтони Дж. Бин Бёрпи. Затем Manson пройдёт процедуру задержания и освобождения под залог в полицейском управлении Лос-Анджелеса, после чего ему назначат дату суда в Нью-Гэмпшире.



«Для нас всё это означает, что... Это вынудило мистера Warner'а наконец рассмотреть его непогашенный ордер NH, что, в свою очередь, позволит жертве преступления высказаться в суде, чтобы, надеюсь, заставить мистера Warner'а ответить за свои действия», — написал Бёрпи.







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