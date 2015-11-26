SHARON OSBOURNE: «MARILYN MANSON всегда проявлял ко мне уважение»
SHARON OSBOURNE высказалась на тему обвинений MARILYN MANSON'a:
«Я знаю его уже двадцать пять лет. Я работал с ним много-много лет и очевидно, что я не знала, что творится у него в спальне, да и прямо скажем, мне никогда не было это интересно. Но всем тем, кто атакует мои соц сети, выкладывает мои фотографии с Manson'ом и обвиняет в чем не попадя, знайте, что у нас были _рабочие_ отношения и именно такие они были все эти годы. Я понятия не имею о его сексуальных предпочтениях или том, как он как он обращается с женщинами. Я знаю, как он обращается с женщиной постарше, то есть со мной —он всегда проявлял уважение».
Red One
sibterminator
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