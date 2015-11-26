MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии

MARILYN MANSON опроверг обвинения в жестоком обращении, выдвинутые против него несколькими женщинами, в том числе актрисой "Мира Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд, назвав их "ужасными искажениями реальности".
Первого февраля Manson написал:
«Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время были магнитами для споров, но недавние утверждения обо мне являются ужасными искажениями реальности. Мои интимные отношения всегда были полностью согласованными с партнерами. Независимо от того, как — и почему — другие теперь решают исказить прошлое, это правда».
В понедельник Вуд, состоявшая в отношениях с музыкантом, публично обвинила его в своем сообщении в Инстаграм:
«Имя моего насильника — Брайан Уорнер, также известный миру как MARILYN MANSON . Он стал ухаживать за мной, когда я была ещё подростком и впоследствии годами ужасно издевался надо мной. Мне промыли мозги и манипуляцией заставили подчиниться. Я больше не могу жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа. Я хочу разоблачить этого опасного человека и те многие индустрии, которые сделали его поведение возможным, перед тем, как он разрушит ещё чьи-либо жизни. Я выражаю свою солидарность с жертвами, которые больше не будут молчать».
После этого сообщение еще как минимум четыре женщины опубликовали свои обвинения против MANSON'a. Женщины утверждали, что перенесли "сексуальное насилие, психологическое насилие и/или различные формы принуждения, насилия и запугивания" от рук шок-рокера.
Также через несколько часов лейбл артиста, Loma Vista Recordings, разорвал все отношения с музыкантом:
«В свете сегодняшних шокирующих обвинений со стороны Эван Рейчел Вуд и других женщин, называющих MARILYN MANSON насильником, Loma Vista немедленно прекратит дальнейшее продвижение его нынешнего альбома. В связи с этим, мы также решили не работать с MARILYN MANSON над любыми будущими проектами».
Роуз МакГоуэн решила вставить и свои пару центов:
«Я глубоко сожалею о тех, кто пострадал от жестокого обращения и психических пыток MARILYN MANSON.
Когда я говорю, что Голливуд — это культ, я имею в виду, что индустрия развлечений, включая музыкальную индустрию — это культ. Культ защищает гниль наверху. Эту болезнь нужно остановить. Промышленный комплекс славы выбирает кого они защищают и кому они позволят стать их жертвами. Ради прибыли.
Я поддерживаю Эван Рейчел Вуд и всех тех, кто уже сказал или еще скажет. И, пожалуйста, не поднимайте вопрос "почему они так долго не говорили?", который позорит жертв/пострадавших — он останавливает других от того чтобы они говорили. И всем тем, кто прикрывал чудовищ, стыдитесь. Поднимайтесь, и ни слова больше».
GeraldFromRivia
rassol
hansi_hrb
Starbreaker
Гугли, например, скандал с Азией Ардженто, изнасиловавшей какого-то мальчика)
balamut75
Red One
Если кратко - достаточно возопить о себе как о жертве - массы встают на твою сторону.
hansi_hrb
Starbreaker
Если кратко - достаточно возопить о себе как о жертве - массы встают на твою сторону."
Это на западе.
В России девушке достаточно до сих пор хоть пикнуть о любом насилии над тобой - с грязью смешают и затравят почище насильников все, начиная от органов, кончая соглядатаями)
hansi_hrb
scdcdcvfc
Да, да, да)) То ли дело в сша и европе, где полиция избивает, переезжает людей на машинах)
Blindman
Ага, то то Шурыгина в инстасамку превратилась знатную
rassol
Шурыгина, перелогинься! Может, голословных воплей мало, а следует добавлять улики? Бьёт - в травмпункт и снимать побои, изнасилование - заяву ментам и опять же к врачам снимать улики. Мне вот хотелось бы знать, существует ли статистика: сколько народу уехало на зону по обвинению в изнасиловании на основании одного лишь заявления?
Sw0Rn
Starbreaker
Наверняка уехали, но уж точно намного меньше, чем насильников, на которых даже дела не заводили за отсутствием доказательств или нежелания их искать)
Exceptional
Она, кстати, большая шиза, чем сам Мэнсон (выбирайте который из, всё равно не ошибетесь)
НELLECTOR
Какой то фейковый фрик!
Starbreaker
В интервью 2009 года, вскоре после расставания с Вуд, Мэнсон заявил, что позвонил бывшей возлюбленной 158 раз, попутно занимаясь членовредительством. Впоследствии артист обвинил Вуд в произошедшем. «Я хотел показать ей боль, которую она мне причинила», — отметил он.
Chillato
В каком околотке нёс службу? или в прокуратуре? Можешь не отвечать - по глубине мыслительных процессов понятно. До появления ДНК тестов в РФ люди массово заезжали по статье 131 только на одних показаниях "жертвы".
ElectricRetard
>Шурыгина, перелогинься!
То-есть в опровержение того, что при обсуждении изнасилования бабу будут травить, вы приводите бабу которую травили после после того как она сказала, что ее изнасиловали?
Starbreaker
Mistis
Red One
Главное шоб не как навукраини. А так Слава Богу мы казаки!
НELLECTOR
Потравили бы друг друга. Поугнетали бы, похаррасили.
Устали бы, как пить дать.
Mad Katz
hansi_hrb
hansi_hrb
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Да! А еще многие мечтают о прямом в лицо после ужина, перед сном. Так лучше засыпать. Ученые рекомендуют.
Family Ghost
В отличие от какой страны? Хорошо хоть в России нет пыток в отделениях, СИЗО, колониях.
Mad Katz
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Рецепт проверенный веками, но сохранившийся преимущественно в продвинутых течениях вроде бдсм. Но эти редко судятся.
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