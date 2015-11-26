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MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии



MARILYN MANSON опроверг обвинения в жестоком обращении, выдвинутые против него несколькими женщинами, в том числе актрисой "Мира Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд, назвав их "ужасными искажениями реальности".



Первого февраля Manson написал:



«Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время были магнитами для споров, но недавние утверждения обо мне являются ужасными искажениями реальности. Мои интимные отношения всегда были полностью согласованными с партнерами. Независимо от того, как — и почему — другие теперь решают исказить прошлое, это правда».



В понедельник Вуд, состоявшая в отношениях с музыкантом, публично обвинила его в своем сообщении в Инстаграм:



«Имя моего насильника — Брайан Уорнер, также известный миру как MARILYN MANSON . Он стал ухаживать за мной, когда я была ещё подростком и впоследствии годами ужасно издевался надо мной. Мне промыли мозги и манипуляцией заставили подчиниться. Я больше не могу жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа. Я хочу разоблачить этого опасного человека и те многие индустрии, которые сделали его поведение возможным, перед тем, как он разрушит ещё чьи-либо жизни. Я выражаю свою солидарность с жертвами, которые больше не будут молчать».



После этого сообщение еще как минимум четыре женщины опубликовали свои обвинения против MANSON'a. Женщины утверждали, что перенесли "сексуальное насилие, психологическое насилие и/или различные формы принуждения, насилия и запугивания" от рук шок-рокера.



Также через несколько часов лейбл артиста, Loma Vista Recordings, разорвал все отношения с музыкантом:



«В свете сегодняшних шокирующих обвинений со стороны Эван Рейчел Вуд и других женщин, называющих MARILYN MANSON насильником, Loma Vista немедленно прекратит дальнейшее продвижение его нынешнего альбома. В связи с этим, мы также решили не работать с MARILYN MANSON над любыми будущими проектами».



Роуз МакГоуэн решила вставить и свои пару центов:



«Я глубоко сожалею о тех, кто пострадал от жестокого обращения и психических пыток MARILYN MANSON.



Когда я говорю, что Голливуд — это культ, я имею в виду, что индустрия развлечений, включая музыкальную индустрию — это культ. Культ защищает гниль наверху. Эту болезнь нужно остановить. Промышленный комплекс славы выбирает кого они защищают и кому они позволят стать их жертвами. Ради прибыли.



Я поддерживаю Эван Рейчел Вуд и всех тех, кто уже сказал или еще скажет. И, пожалуйста, не поднимайте вопрос "почему они так долго не говорили?", который позорит жертв/пострадавших — он останавливает других от того чтобы они говорили. И всем тем, кто прикрывал чудовищ, стыдитесь. Поднимайтесь, и ни слова больше».



















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