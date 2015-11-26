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Marilyn Manson

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MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии



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MARILYN MANSON опроверг обвинения в жестоком обращении, выдвинутые против него несколькими женщинами, в том числе актрисой "Мира Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд, назвав их "ужасными искажениями реальности".

Первого февраля Manson написал:

«Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время были магнитами для споров, но недавние утверждения обо мне являются ужасными искажениями реальности. Мои интимные отношения всегда были полностью согласованными с партнерами. Независимо от того, как — и почему — другие теперь решают исказить прошлое, это правда».

В понедельник Вуд, состоявшая в отношениях с музыкантом, публично обвинила его в своем сообщении в Инстаграм:

«Имя моего насильника — Брайан Уорнер, также известный миру как MARILYN MANSON . Он стал ухаживать за мной, когда я была ещё подростком и впоследствии годами ужасно издевался надо мной. Мне промыли мозги и манипуляцией заставили подчиниться. Я больше не могу жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа. Я хочу разоблачить этого опасного человека и те многие индустрии, которые сделали его поведение возможным, перед тем, как он разрушит ещё чьи-либо жизни. Я выражаю свою солидарность с жертвами, которые больше не будут молчать».

После этого сообщение еще как минимум четыре женщины опубликовали свои обвинения против MANSON'a. Женщины утверждали, что перенесли "сексуальное насилие, психологическое насилие и/или различные формы принуждения, насилия и запугивания" от рук шок-рокера.

Также через несколько часов лейбл артиста, Loma Vista Recordings, разорвал все отношения с музыкантом:

«В свете сегодняшних шокирующих обвинений со стороны Эван Рейчел Вуд и других женщин, называющих MARILYN MANSON насильником, Loma Vista немедленно прекратит дальнейшее продвижение его нынешнего альбома. В связи с этим, мы также решили не работать с MARILYN MANSON над любыми будущими проектами».

Роуз МакГоуэн решила вставить и свои пару центов:

«Я глубоко сожалею о тех, кто пострадал от жестокого обращения и психических пыток MARILYN MANSON.

Когда я говорю, что Голливуд — это культ, я имею в виду, что индустрия развлечений, включая музыкальную индустрию — это культ. Культ защищает гниль наверху. Эту болезнь нужно остановить. Промышленный комплекс славы выбирает кого они защищают и кому они позволят стать их жертвами. Ради прибыли.

Я поддерживаю Эван Рейчел Вуд и всех тех, кто уже сказал или еще скажет. И, пожалуйста, не поднимайте вопрос "почему они так долго не говорили?", который позорит жертв/пострадавших — он останавливает других от того чтобы они говорили. И всем тем, кто прикрывал чудовищ, стыдитесь. Поднимайтесь, и ни слова больше».

MARILYN MANSON Calls Abuse Allegations








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КомментарииСкрыть/показать 28 )

GeraldFromRivia


2 фев 2021, 16:14		Демократия и повестка на марше, хули. Вещественные доказательства, показания независимых свидетелей - нахер надо, есть жи твиттор и инстаграм.

rassol


2 фев 2021, 16:16		Огласите весь список! Интересно, Стоя тоже на него накатала телегу?

hansi_hrb


2 фев 2021, 16:30		Интересно что никто не пишет о домогательстве со стороны женщин.

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 фев 2021, 16:37		Писали неоднократно, даже в среде звёзд.
Гугли, например, скандал с Азией Ардженто, изнасиловавшей какого-то мальчика)

balamut75


2 фев 2021, 16:41		Долбаные суки ложились ради ролей под Ванштейна, а может кто то вообще и не ложился вовсе,теперь стали обвинять в 10 или 20-летней давности домогательстве.Решили чувака раздербанить до нитки и в казиматы.Так почему эти грёбаные суки ни откажутся от званий,призов и денег которые они нечестно заработали,они же раздвинув ноги зениткой перед Ванштейном это всё заполучили.Тоже самое я уверен хотят сделать с Менсоном.

Red One


2 фев 2021, 16:49		Мы живём в эпоху Культуры Жертвы.
Если кратко - достаточно возопить о себе как о жертве - массы встают на твою сторону.

hansi_hrb


2 фев 2021, 16:53		Погуглил скандал с Азией Ардженто. Очень легко отделалась по сравнению с мужиками)

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 фев 2021, 16:53		"Мы живём в эпоху Культуры Жертвы.
Если кратко - достаточно возопить о себе как о жертве - массы встают на твою сторону."

Это на западе.
В России девушке достаточно до сих пор хоть пикнуть о любом насилии над тобой - с грязью смешают и затравят почище насильников все, начиная от органов, кончая соглядатаями)

hansi_hrb


2 фев 2021, 16:58		потому что россия одна из самых свободных стран, видимо)

scdcdcvfc


2 фев 2021, 16:59		В России девушке достаточно до сих пор хоть пикнуть о любом насилии над тобой - с грязью смешают и затравят почище насильников все, начиная от органов, кончая соглядатаями)

Да, да, да)) То ли дело в сша и европе, где полиция избивает, переезжает людей на машинах)

Darkside.ru Member

Blindman


2 фев 2021, 17:00		>> В России девушке достаточно до сих пор хоть пикнуть о любом насилии над тобой - с грязью смешают и затравят почище насильников все, начиная от органов, кончая соглядатаями)

Ага, то то Шурыгина в инстасамку превратилась знатную

rassol


2 фев 2021, 17:00		"В России девушке достаточно до сих пор хоть пикнуть о любом насилии над тобой - с грязью смешают и затравят почище насильников все, начиная от органов, кончая соглядатаями"

Шурыгина, перелогинься! Может, голословных воплей мало, а следует добавлять улики? Бьёт - в травмпункт и снимать побои, изнасилование - заяву ментам и опять же к врачам снимать улики. Мне вот хотелось бы знать, существует ли статистика: сколько народу уехало на зону по обвинению в изнасиловании на основании одного лишь заявления?

Sw0Rn


2 фев 2021, 17:00		Пиздец, обожаю этот мир!)

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 фев 2021, 17:07		> > > "Мне вот хотелось бы знать, существует ли статистика: сколько народу уехало на зону по обвинению в изнасиловании на основании одного лишь заявления?"

Наверняка уехали, но уж точно намного меньше, чем насильников, на которых даже дела не заводили за отсутствием доказательств или нежелания их искать)

Exceptional


2 фев 2021, 17:14		>>>Роуз МакГоуэн решила вставить и свои пару центов

Она, кстати, большая шиза, чем сам Мэнсон (выбирайте который из, всё равно не ошибетесь)

НELLECTOR


2 фев 2021, 17:14		Мэрилин Мэнсон на заре карьеры распускал слухи, что он Сатана и каннибал. А теперь по его словам выясняется, что он даже баб не портил??
Какой то фейковый фрик!

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 фев 2021, 17:18		Он себя портил взамен!

В интервью 2009 года, вскоре после расставания с Вуд, Мэнсон заявил, что позвонил бывшей возлюбленной 158 раз, попутно занимаясь членовредительством. Впоследствии артист обвинил Вуд в произошедшем. «Я хотел показать ей боль, которую она мне причинила», — отметил он.

Chillato


2 фев 2021, 17:23		Starbreaker
В каком околотке нёс службу? или в прокуратуре? Можешь не отвечать - по глубине мыслительных процессов понятно. До появления ДНК тестов в РФ люди массово заезжали по статье 131 только на одних показаниях "жертвы".

ElectricRetard


2 фев 2021, 17:27		>Ага, то то Шурыгина в инстасамку превратилась знатную
>Шурыгина, перелогинься!

То-есть в опровержение того, что при обсуждении изнасилования бабу будут травить, вы приводите бабу которую травили после после того как она сказала, что ее изнасиловали?

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 фев 2021, 17:32		Не мешай мужикам вскрывать всемирный бабский заговор против них!

Mistis


2 фев 2021, 17:34		ну они же с Деппом кореша, в порядке очереди

Red One


2 фев 2021, 17:39		***Да, да, да)) То ли дело в сша и европе, где полиция избивает, переезжает людей на машинах) ***


Главное шоб не как навукраини. А так Слава Богу мы казаки!

НELLECTOR


2 фев 2021, 17:45		Так то, прикольно было бы оставить социально активных баб наедине с социально активными ниггерами и просто активными геями.
Потравили бы друг друга. Поугнетали бы, похаррасили.
Устали бы, как пить дать.

Mad Katz


2 фев 2021, 17:50		Совкам пока смех у юшечки, но англосаксы уже не первое десятилетие стремаются уединения с самками даже в общественных пространствах типа лифта ТЦ, тем более при подозрении на андерэйдж. С научной точки зрения нет такой самки, которая хотя бы втайне не мечтала об изнасиловании, в иных случаях речь скорее идёт о монетизации дэйтинга и не более того. То-бишь, скорее всего по деньгам не договорились, молотцам урог.

hansi_hrb


2 фев 2021, 17:52		бабы более активные. Негры ленивые. В итоге из черных лиц получились бы седла. Хэппи энд!

hansi_hrb


2 фев 2021, 17:54		С научной точки зрения нет такой самки, которая хотя бы втайне не мечтала об изнасиловании
--------------------------
Да! А еще многие мечтают о прямом в лицо после ужина, перед сном. Так лучше засыпать. Ученые рекомендуют.

Family Ghost


2 фев 2021, 18:00		>>>Да, да, да)) То ли дело в сша и европе, где полиция избивает, переезжает людей на машинах)

В отличие от какой страны? Хорошо хоть в России нет пыток в отделениях, СИЗО, колониях.

Mad Katz


2 фев 2021, 18:01		Да! А еще многие мечтают о прямом в лицо после ужина, перед сном. Так лучше засыпать. Ученые рекомендуют.
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Рецепт проверенный веками, но сохранившийся преимущественно в продвинутых течениях вроде бдсм. Но эти редко судятся.


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