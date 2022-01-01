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Marilyn Manson

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MARILYN MANSON подал иск против Эвен Рейчел Вуд



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Как сообщает The Blast, MARILYN MANSON подал иск против актрисы Эван Рейчел Вуд в связи с обвинениями в изнасиловании и сексуальном надругательстве.

В документальном фильме "Phoenix Rising" Вуд заявила, что её «принудили к сексуальному акту под ложным предлогом» во время съёмок клипа на песню "Heart-Shaped Glasses" в 2007 году с её тогдашним бойфрендом Мэнсоном.

Адвокат музыканта Говард Кинг позже опроверг обвинения Вуд в заявлении для People, утверждая, что на съёмках у певца «не было секса с Эван, и она знает, что это правда».

В своём иске против Вуд Manson, настоящее имя которого Brian Warner, обвинил свою бывшую невесту в намеренном причинении душевных страданий, клевете, компьютерном мошенничестве и выдаче себя за другого в Интернете.

В документах, которые были поданы 2 марта в Высший суд Лос-Анджелеса, говорится следующее:

«Этот иск возник в результате противоправных и незаконных действий, совершённых в рамках сговора ответчика Эван Рейчел Вуд и её романтического партнёра Эшли Гор, она же Илма Гор, с целью публично выставить истца Brian'a Warner'a, он же MARILYN MANSON, в качестве насильника и растлителя — злонамеренная ложь, которая подорвала успешную музыкальную, телевизионную и кинокарьеру Warner'а».

В документах Manson обвинил Вуд в том, что она выдавала себя за «реального агента Федерального бюро расследований, подделывая и распространяя фиктивное письмо от агента, чтобы создать ложное впечатление, что предполагаемые "жертвы" Warner'а и их семьи находятся в опасности, и что в отношении Warner'а ведётся федеральное уголовное расследование. Потенциальным обвинителям они предоставляли чек-листы и шаблоны, в которых перечислялись конкретные предполагаемые акты насилия, которые они должны были предъявить в отношении Warner'a».

В документах также утверждается, что Вуд «сделала заведомо ложные заявления потенциальным обвинителям (которые впоследствии были повторены этими обвинителями в судебных документах), включая клеветническое утверждение о том, что Warner снимал сексуальное насилие над несовершеннолетним».

Вуд, которая состояла в отношениях с MARILYN'ом MANSON'ом с середины 2006 года до начала 2011 года, утверждала в документальном фильме "Phoenix Rising", что съёмки музыкального клипа были «первым преступлением, которое он совершил против меня»:

«Это совсем не то, что я предполагала. Мы совершаем поступки, которые не были мне озвучены... Мы обсуждали имитацию сексуальной сцены, но как только включили камеры, он начал проникать в меня по-настоящему. Я никогда не соглашалась на это. Я профессиональная актриса, я занимаюсь этим всю свою жизнь; до сегодняшнего дня я никогда не была на таких непрофессиональных съёмках».

Чуть больше года назад Вуд назвала MANSON'a тем самым безымянным обидчиком, на которого она ссылалась, давая показания в Сенате Калифорнии в связи с принятым в штате законом Феникса, который увеличивает срок давности по домашнему насилию с трёх лет до пяти. В феврале 2021 года Вуд заявила в социальной сети, что он «ухаживал» и «чудовищно» издевался над ней в течение многих лет. После того как она поделилась своими обвинениями, несколько других женщин разместили свои собственные обвинения в адрес певца. Эти женщины утверждали, что подверглись «сексуальному насилию, психологическому насилию и/или различным формам принуждения, насилия и запугивания» со стороны MARILYN'a MANSON'a.

53-летний MARILYN MANSON в ответ опубликовал заявление, в котором отрицал обвинения в насилии, выдвинутые против него:

«Очевидно, что моё искусство и моя жизнь давно стали магнитом для споров, но эти недавние заявления обо мне являются ужасным искажением реальности. Мои интимные отношения всегда были исключительно по обоюдному согласию с партнёрами-единомышленниками. Независимо от того, как — и почему — другие сейчас решили исказить прошлое, это правда».

MARILYN MANSON Sues EVAN RACHEL WOOD Over Abuse Allegations:





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