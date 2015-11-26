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Marilyn Manson

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|||| 6 окт 2021

Адвокат MARILYN MANSON: «Истица была готова на контакт с биологическими жидкостями»



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По сообщению Associated Press, адвокат MARILYN MANSON утверждает, что видеооператор, обвинившая певца в том, что он плюнул и высморкался на неё во время концерта в Нью-Гэмпшире, дала согласие на контакт с биологическими жидкостями.

«Хорошо известно, что выступления ответчика за последние двадцать лет включали в себя шокирующие и вызывающие выходки, подобные тем, что произошли здесь. Предполагаемая жертва дала согласие на то, чтобы подвергнуть себя потенциальному контакту с потом, слюной и мокротой в тесном помещении». Адвокат также настаивал на том, что действия Manson'a были непреднамеренными.

Ранее адвокат заявил о невиновности певца в окружном суде Нью-Гэмпшира. Слушание по делу было назначено на 27 декабря.

Мэнсону были предъявлены обвинения в двух мелких правонарушениях, связанных с простым нападением. В случае признания вины Manson'y грозит тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере до 2 000 долларов.

MARILYN MANSON





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