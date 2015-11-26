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GIL SHARONE ушел из состава MARILYN MANSON



Барабанщик GIL SHARONE объявил о своём уходе из группы MARILYN MANSON. Музыкант появился в составе в 2013 году и записал два альбома — "The Pale Emperor" и "Heaven Upside Down".



«После пяти замечательных лет я решил покинуть состав этой группы. Это была одна из моих вершин в карьере, однако я решил, что настал момент заняться чем-то другим и иными проектами. Спасибо всем, с кем делил сцену, это было нечто!»











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