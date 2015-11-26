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Marilyn Manson

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28 мар 2019 : 		 GIL SHARONE ушел из состава MARILYN MANSON

19 мар 2019 : 		 MARILYN MANSON заканчивает работу над новым альбомом

20 авг 2018 : 		 MARILYN MANSON вновь сократил концерт

28 июл 2018 : 		 MARILYN MANSON простыл

27 июл 2018 : 		 MARILYN MANSON отменил шоу

12 июл 2018 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от MARILYN MANSON и ROB ZOMBIE

1 июл 2018 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

15 июн 2018 : 		 Кавер-версия Gerard McMahon от MARILYN MANSON

23 апр 2018 : 		 MARILYN MANSON и участник X JAPAN исполнили кавер EURYTHMICS

24 мар 2018 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

19 фев 2018 : 		 MARILYN MANSON реабилитировался

17 ноя 2017 : 		 Джонни Депп в новом видео MARILYN MANSON

7 ноя 2017 : 		 Басист THE MARS VOLTA в MARILYN MANSON

25 окт 2017 : 		 MARILYN MANSON уволил Twiggy

23 окт 2017 : 		 Умер бывший гитарист MARILYN MANSON

10 окт 2017 : 		 Джонни Депп в новом видео MARILYN MANSON

1 окт 2017 : 		 На MARILYN MANSON упала декорация

20 сен 2017 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

16 сен 2017 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

12 сен 2017 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

8 июл 2017 : 		 MARILYN MANSON почтил память отца

12 май 2017 : 		 MARILYN MANSON завершил работу над альбомом

21 сен 2016 : 		 MARILYN MANSON не пойдет голосовать

16 сен 2016 : 		 MARILYN MANSON о новом альбоме

9 авг 2016 : 		 MARILYN MANSON в трейлере сериала 'Salem'

3 авг 2016 : 		 Кавер-версия Боуи от MARILYN MANSON и SHOOTER JENNINGS
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GIL SHARONE ушел из состава MARILYN MANSON



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Барабанщик GIL SHARONE объявил о своём уходе из группы MARILYN MANSON. Музыкант появился в составе в 2013 году и записал два альбома — "The Pale Emperor" и "Heaven Upside Down".

«После пяти замечательных лет я решил покинуть состав этой группы. Это была одна из моих вершин в карьере, однако я решил, что настал момент заняться чем-то другим и иными проектами. Спасибо всем, с кем делил сцену, это было нечто!»



Drummer GIL SHARONE Quits MARILYN MANSON



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