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DITA VON TEESE об отношениях с MARILYN MANSON



DITA VON TEESE опубликовала сообщение в Инстаграм о том, какими были отношения между ней и MARILYN MANSON:



«Всем тем, кто выражал слова беспокойства о моем благополучии, я выражаю искреннюю благодарность. Пожалуйста знайте, что детали, обнародованные в прессе, не соответствуют моему личному опыту в течение наших 7 лет вместе как пары.



Если бы они были, то я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года. Я ушла через 12 месяцев из-за неверности и наркомании.



Злоупотреблениям любого рода не место ни в каких отношениях. Я настоятельно призываю тех из вас, кто подвергся жестокому обращению, принять меры для восстановления сил, чтобы в полной мере реализовать себя».













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