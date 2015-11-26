TRENT REZNOR: «Я давно порвал с MARILYN'ом MANSON'ом»
TRENT REZNOR опубликовал на Pitchfork сообщение, что он давным-давно порвал всякие отношения с MARILYN'ом MANSON'ом:
«На протяжении многих лет я говорил о своей нелюбви к нему как к человеку и разорвал с ним связь почти 25 лет назад. Как я тогда сказал, отрывок из его мемуаров является полной фальшивкой. Я был взбешён и оскорблён, когда это вышло, и не изменил отношения и сегодня».
В книге "The Long Hard Road Out Of Hell" Manson утверждает, что вместе с Raznor'ом изнасиловал пьяную женщину, а на следующий день Trent предложил ему контракт на выпуск альбомов на лейбле Nothing Records.
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