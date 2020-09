сегодня



"Don't Chase The Dead", новое видео MARILYN'a MANSON'a, доступно для просмотра ниже. В съёмках клипа принимал участие Norman Reedus, игравший Daryl'а Dixon'a в "The Walking Dead". Эта песня взята из альбома "We Are Chaos", выпущенного одиннадцатого сентября на Loma Vista Recordings.



Трек-лист:



01. Red Black And Blue



02. We Are Chaos



03. Don't Chase The Dead



04. Paint You With My Love



05. Half-Way & One Step Forward



06. Infinite Darkness



07. Perfume



08. Keep My Head Together



09. Solve Coagula



10. Broken Needle













