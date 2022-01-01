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Судья отклонил иск к MARILYN MANSON



Судья отклонил иск бывшей помощницы MARILYN'a MANSON'а, которая обвинила музыканта в сексуальном насилии, побоях и домогательствах, сообщает USA TODAY.



В постановлении о прекращении дела, полученном USA TODAY, судья Высшего суда Лос-Анджелеса Майкл Л. Стерн в среду отклонил «полный иск» Эшли Уолтерс против музыканта, в котором утверждалось, что MARILYN MANSON использовал «своё положение влиятельного человека, известность и связи для её эксплуатации и виктимизации во время её работы» с августа 2010 по октябрь 2011 года.



Стерн отклонил иск «без права на возобновление», что означает, что Уолтерс не сможет снова подать те же иски в Высший суд Лос-Анджелеса. Стерн заявил, что у Уолтерс «слишком мало фактов», и она подала иск «слишком поздно», согласно сообщениям CBS News и Deadline.



Дело о сексуальных домогательствах, возбуждённое по иску бывшей помощницы, было отклонено судьёй в среду.



«Мы глубоко разочарованы сегодняшним решением суда. Если оставить его в силе, это решение резко ограничит возможности жертв насилия добиться справедливости в рамках правовой системы», — заявили адвокаты Уолтерс USA TODAY в четверг, добавив, что суд «основывал своё решение на своевременности претензий Эшли, а не по существу».



Уолтерс также направила заявление, в котором говорится, что она «разочарована решением суда», потому что «оно посылает сигнал другим пострадавшим, которые пытаются найти баланс между тем, как они рассматривают дело о жестоком обращении, и произвольными судебными сроками».







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