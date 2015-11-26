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Marilyn Manson

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3 мар 2021 : 		 ALICE COOPER — об обвинениях в адрес MARILYN'а MANSON'а

19 фев 2021 : 		 Детективы могут встретиться с одной из «жертв» MARILYN MANSON

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4 фев 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «MARILYN MANSON всегда проявлял ко мне уважение»

4 фев 2021 : 		 Полицию вызывали к дому MARILYN MANSON

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29 сен 2020 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

18 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON — об OZZY OSBOURNE

10 сен 2020 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

10 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON беспокоится за здоровье людей из-за пандемии

29 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON представил новое видео

28 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON и A$AP FERG?

25 июн 2020 : 		 Сингл MARILYN MANSON получил серебро

23 июн 2020 : 		 Песня MARILYN MANSON в саундтреке к "Dark Nights: Death Metal"

15 май 2020 : 		 MARILYN MANSON выпустит фотокнигу

2 май 2020 : 		 MARILYN MANSON завершил работу над альбомом

28 янв 2020 : 		 Басист MARILYN MANSON и THE MARS VOLTA в коме

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE DOORS от MARILYN MANSON

21 окт 2019 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

19 сен 2019 : 		 MARILYN MANSON сыграет викинг-дэт-металлиста
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ALICE COOPER — об обвинениях в адрес MARILYN'а MANSON'а



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В рамках недавнего интервью у ALICE'a COOPER'a спросили об обвинениях в адрес MARILYN MANSON'a, на что он ответил:

«Ну... Я его знаю, мы неплохо ладили, когда были в туре вместе, и я не наблюдал за ним таких наклонностей, если они вообще есть. Я всегда верю в это — голословные утверждения остаются голословными.

У меня есть прекрасный пример — Джонни Депп. Мы лучшие друзья. Я не видел ни намёка от него в адрес хоть кого-то. Он один из самых вежливых людей среди тех, кого я встречал. И все его бывшие подружки и жёны говорят одно и то же. Так что очень трудно поверить, что внезапно он превратится в это чудовище. И я знаю этого парня — я с ним постоянно в туре. Он один из самых нежных и безобидных людей из всех, что я когда-либо встречал. Но теперь я не знаю Marilyn'а так же хорошо, как и Джонни. Так что то, что происходит в спальне, для меня совершенная загадка, как и то, что происходит там с ним [смеётся]».

ALICE COOPER Comments On MARILYN MANSON Abuse Allegations





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