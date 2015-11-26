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ALICE COOPER — об обвинениях в адрес MARILYN'а MANSON'а



В рамках недавнего интервью у ALICE'a COOPER'a спросили об обвинениях в адрес MARILYN MANSON'a, на что он ответил:



«Ну... Я его знаю, мы неплохо ладили, когда были в туре вместе, и я не наблюдал за ним таких наклонностей, если они вообще есть. Я всегда верю в это — голословные утверждения остаются голословными.



У меня есть прекрасный пример — Джонни Депп. Мы лучшие друзья. Я не видел ни намёка от него в адрес хоть кого-то. Он один из самых вежливых людей среди тех, кого я встречал. И все его бывшие подружки и жёны говорят одно и то же. Так что очень трудно поверить, что внезапно он превратится в это чудовище. И я знаю этого парня — я с ним постоянно в туре. Он один из самых нежных и безобидных людей из всех, что я когда-либо встречал. Но теперь я не знаю Marilyn'а так же хорошо, как и Джонни. Так что то, что происходит в спальне, для меня совершенная загадка, как и то, что происходит там с ним [смеётся]».













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