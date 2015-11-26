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Marilyn Manson

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WEDNESDAY 13 — об обвинениях против MANSON'a



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В рамках интервью для Rock N Roll Experience WEDNESDAY 13 ответил на вопрос о том, боится ли он попасть под «культуру отмены»:

«Это... Не обязательно скажется на мне. Но я просто считаю, что само явление очень опасно. Это почти как суд и присяжные, выносящие вердикт без каких-либо фактов, — каждый может просто прочитать заголовок и сказать: "Хорошо, я составил своё мнение". Это страшно. Но я не думал о том, что это может как-то сказаться на мне, я больше думал о том, каково это будет для того ребёнка, который в 13 или 14 лет играет на гитаре и хочет оказаться в группе. Что он будет делать? Он не может дождаться, когда окажется в ней, а потом её возьмут и "отменят"».

Что касается его отношения к тому, что Marilyn'a Manson'a «отменили», он сказал:

«Опять же, это как раз из таких ситуаций. Это похоже на то, что все говорят: "Хорошо, ну, он монстр, так давайте наступим на паука; давайте убьём монстра". И я полагаю, что такова первая реакция на подобное, но все эти обвинения... Пока вина не доказана, человек невиновен.

Manson был моим близким другом в течение многих лет. Я не знаю о нём ничего из того, что про него написали и что я читал. Так что я не знаю, чувак. Это чертовски хреново».

WEDNESDAY 13 On Abuse Allegations Against



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