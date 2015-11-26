Дом MARILYN'a MANSON'a был обыскан полицией

По данным Rolling Stone, в понедельник в доме MARILYN'a MANSON'а в Западном Голливуде был проведён обыск сотрудниками департамента шерифа округа Лос-Анджелес.
Следователи Специального отдела по расследованию преступлений обыскали дом шок-рокера в поисках вещей в связи с обвинениями против него в сексуальном насилии.
«Я могу подтвердить, что сегодня утром был выдан ордер на обыск, — сообщил изданию источник в шерифе округа Лос-Анджелес. — Подтверждено, что это был адрес MANSON'a, его местоположение. Это был ордер на обыск его имущества».
Среди изъятого имущества, как сообщается, были жёсткие диски и другие устройства для хранения информации.
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