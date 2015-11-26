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Marilyn Manson

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1 дек 2021 : 		 Дом MARILYN'a MANSON'a был обыскан полицией

25 ноя 2021 : 		 Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду

22 ноя 2021 : 		 MARILYN MANSON продал дом в Hollywood Hills

6 окт 2021 : 		 Адвокат MARILYN MANSON: «Истица была готова на контакт с биологическими жидкостями»

6 сен 2021 : 		 Адвокат MARILYN'a MANSON'a подал прошение о невиновности подзащитного

10 июл 2021 : 		 MARILYN MANSON сдался и вышел

28 июн 2021 : 		 MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию

14 июн 2021 : 		 WEDNESDAY 13 — об обвинениях против MANSON'a

26 май 2021 : 		 Сопли MARILYN MANSON приведут его в тюрьму

3 мар 2021 : 		 ALICE COOPER — об обвинениях в адрес MARILYN'а MANSON'а

19 фев 2021 : 		 Детективы могут встретиться с одной из «жертв» MARILYN MANSON

10 фев 2021 : 		 Как обвинения против MARILYN MANSON повлияли на продажи

7 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON лишился менеджера

5 фев 2021 : 		 PHOEBE BRIDGERS: «MARILYN MANSON показывал мне Rape Room»

4 фев 2021 : 		 WES BORLAND — о MARILYN'e MANSON'e: «Тот ещё...»

4 фев 2021 : 		 DITA VON TEESE об отношениях с MARILYN MANSON

4 фев 2021 : 		 TRENT REZNOR: «Я давно порвал с MARILYN'ом MANSON'ом»

4 фев 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «MARILYN MANSON всегда проявлял ко мне уважение»

4 фев 2021 : 		 Полицию вызывали к дому MARILYN MANSON

2 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии

4 окт 2020 : 		 MARILYN MANSON: «Настал момент объединиться»

29 сен 2020 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

18 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON — об OZZY OSBOURNE

10 сен 2020 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

10 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON беспокоится за здоровье людей из-за пандемии

29 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON представил новое видео
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Дом MARILYN'a MANSON'a был обыскан полицией



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По данным Rolling Stone, в понедельник в доме MARILYN'a MANSON'а в Западном Голливуде был проведён обыск сотрудниками департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

Следователи Специального отдела по расследованию преступлений обыскали дом шок-рокера в поисках вещей в связи с обвинениями против него в сексуальном насилии.

«Я могу подтвердить, что сегодня утром был выдан ордер на обыск, — сообщил изданию источник в шерифе округа Лос-Анджелес. — Подтверждено, что это был адрес MANSON'a, его местоположение. Это был ордер на обыск его имущества».

Среди изъятого имущества, как сообщается, были жёсткие диски и другие устройства для хранения информации.

MARILYN MANSON



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