Как обвинения против MARILYN MANSON повлияли на продажи
По сообщению Billboard, последний сингл MARILYN MANSON "Don't Chase The Dead", после обвинений музыканта покинул чарты Mainstream Rock Airplay Top 40 после 12 недель. Однако запросы музыки выросли на 7% и достигли шести миллионов, цифровые продажи за неделю продемонстрировали рост в 40%.
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