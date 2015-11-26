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Marilyn Manson

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10 фев 2021 : 		 Как обвинения против MARILYN MANSON повлияли на продажи

7 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON лишился менеджера

5 фев 2021 : 		 PHOEBE BRIDGERS: «MARILYN MANSON показывал мне Rape Room»

4 фев 2021 : 		 WES BORLAND — о MARILYN'e MANSON'e: «Тот ещё...»

4 фев 2021 : 		 DITA VON TEESE об отношениях с MARILYN MANSON

4 фев 2021 : 		 TRENT REZNOR: «Я давно порвал с MARILYN'ом MANSON'ом»

4 фев 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «MARILYN MANSON всегда проявлял ко мне уважение»

4 фев 2021 : 		 Полицию вызывали к дому MARILYN MANSON

2 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии

4 окт 2020 : 		 MARILYN MANSON: «Настал момент объединиться»

29 сен 2020 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

18 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON — об OZZY OSBOURNE

10 сен 2020 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

10 сен 2020 : 		 MARILYN MANSON беспокоится за здоровье людей из-за пандемии

29 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON представил новое видео

28 июл 2020 : 		 MARILYN MANSON и A$AP FERG?

25 июн 2020 : 		 Сингл MARILYN MANSON получил серебро

23 июн 2020 : 		 Песня MARILYN MANSON в саундтреке к "Dark Nights: Death Metal"

15 май 2020 : 		 MARILYN MANSON выпустит фотокнигу

2 май 2020 : 		 MARILYN MANSON завершил работу над альбомом

28 янв 2020 : 		 Басист MARILYN MANSON и THE MARS VOLTA в коме

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE DOORS от MARILYN MANSON

21 окт 2019 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

19 сен 2019 : 		 MARILYN MANSON сыграет викинг-дэт-металлиста

19 июн 2019 : 		 MARILYN MANSON официально представил нового барабанщика

10 апр 2019 : 		 MARILYN MANSON где-то на полпути с новым материалом
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|||| 10 фев 2021

Как обвинения против MARILYN MANSON повлияли на продажи



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По сообщению Billboard, последний сингл MARILYN MANSON "Don't Chase The Dead", после обвинений музыканта покинул чарты Mainstream Rock Airplay Top 40 после 12 недель. Однако запросы музыки выросли на 7% и достигли шести миллионов, цифровые продажи за неделю продемонстрировали рост в 40%.

How Did MARILYN MANSON's Abuse Allegations Affect His Radio Airplay, Streaming Numbers?



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

father


11 фев 2021, 00:01		Мне кажется, что именно Мэнсон дичайше клал с прибором на подобные обвинения. Когда Джонни Деппа и Кевина Спейси с плюс-минус положительным имиджем обвинили в срамоте, это было дааааа, а у Мэнсона продажи могут упасть сейчас только из-за того, что в принципе те действия, в которых его обвиняют, даже как-то слабоваты и не оправдывают извращённых ожиданий:)

gravitgroove


11 фев 2021, 01:24		Ну, ты ж понимаешь, что если захотят тотального бойкота его персоне, то обязуют изъять из всех лейблов под мега холдингами, а так-то пока конечно ничего не упадет, даже если его вышвырнут из эфиров шоу и хит-парадов в журнальчиках. У него есть своя крепкая фан база.

ElectricRetard


11 фев 2021, 01:31		Мэнсон продался!


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