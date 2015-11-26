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Marilyn Manson

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MARILYN MANSON — об OZZY OSBOURNE



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MARILYN MANSON в недавнем интервью рассказал о своих ранних увлечениях OZZY OSBOURNE'ом:

«Помню, "Blizzard Of Ozz" у меня появился, когда я ещё был в христианской школе. Моя мама взяла меня, чтобы купить его в музыкальном магазине, когда он был сильно порицаем и запрещён в христианской школе. Но я только помню, что у него была некая странная загадка, которую он никогда по-настоящему не раскрыл, несмотря на то, что у него даже было реалити-шоу. Каким-то образом его музыка пережила это [шоу]. Это то, чего я бы никогда не сделал, потому что я бы никогда не захотел делиться своей личной жизнью на реалити-шоу. Но его музыка полностью превосходит это, и для меня это просто прекрасно. Я помню, что в десятом классе у меня был плакат "Shot In The Dark" на стене, и было так здорово, что я поехал в тур с ним и BLACK SABBATH. И он всегда был очень спокойным и интересным человеком. Как ни странно, в какой-то момент во время тура мы сблизились с ним на теме живописи».

MARILYN MANSON On OZZY OSBOURNE:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


18 сен 2020, 18:44		Вот оно как. Оказывается, что на их сленге- долбиться в задницу - это сблизиться на теме живописи. Хэлфорду с Ди-анно не пить, а рисовать надо было.


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