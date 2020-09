сегодня



MARILYN MANSON — об OZZY OSBOURNE



MARILYN MANSON в недавнем интервью рассказал о своих ранних увлечениях OZZY OSBOURNE'ом:



«Помню, "Blizzard Of Ozz" у меня появился, когда я ещё был в христианской школе. Моя мама взяла меня, чтобы купить его в музыкальном магазине, когда он был сильно порицаем и запрещён в христианской школе. Но я только помню, что у него была некая странная загадка, которую он никогда по-настоящему не раскрыл, несмотря на то, что у него даже было реалити-шоу. Каким-то образом его музыка пережила это [шоу]. Это то, чего я бы никогда не сделал, потому что я бы никогда не захотел делиться своей личной жизнью на реалити-шоу. Но его музыка полностью превосходит это, и для меня это просто прекрасно. Я помню, что в десятом классе у меня был плакат "Shot In The Dark" на стене, и было так здорово, что я поехал в тур с ним и BLACK SABBATH. И он всегда был очень спокойным и интересным человеком. Как ни странно, в какой-то момент во время тура мы сблизились с ним на теме живописи».







