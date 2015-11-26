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MARILYN MANSON где-то на полпути с новым материалом



MARILYN MANSON в недавнем разговоре в программе "Trunk Nation LA Invasion: Live From The Rainbow Bar & Grill" подтвердил, что работа над новым альбомом преодолела отметку в 50 %. Он также подтвердил, что работает над материалом с кантри-рокером Shooter'ом Jennings'ом:



«Я считаю, что сейчас хороший момент для перемен. Мы дружим с Shooter'ом. И он гениален в музыкальном плане. Shooter напоминает мне Чувака из "Большого Лебовски"... Но у нас разный подход, и я не особо хотел говорить ему всё, что я думаю. Я не знал этого, но он оказался фанатом того, что я делал, когда начинал. Так что он добавил совершенно иной элемент в моё творчество».



По словам Marilyn'а, «рыбой» нового диска стал микс из альбома Дэвида Боуи 1974 года "Diamond Dogs" и творчества KILLING JOKE.











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