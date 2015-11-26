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Marilyn Manson

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19 июн 2019 : 		 MARILYN MANSON официально представил нового барабанщика

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28 мар 2019 : 		 GIL SHARONE ушел из состава MARILYN MANSON

19 мар 2019 : 		 MARILYN MANSON заканчивает работу над новым альбомом

20 авг 2018 : 		 MARILYN MANSON вновь сократил концерт

28 июл 2018 : 		 MARILYN MANSON простыл

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|||| 4 окт 2020

MARILYN MANSON: «Настал момент объединиться»



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MARILYN MANSON в недавнем интервью обсудил важность альтернативы «пропаганде и херне» в нынешнем политизированном климате:

«Если бы все креативные личности решили перестать заниматься искусством, весь мир развалился бы на части. Ну, не только музыканты, если подумать, [но и] архитекторы, художники, дизайнеры одежды. Каждый, кто делает что-либо, что что-то даёт миру, является противоположностью большей части политики и религии, что и было моим изначальным вызовом. Потому что я был недоволен тем, что вижу политиков, которые являются пожилыми людьми, которые... Дело не в том, что они пожилые люди, — это просто люди, которые не относятся к той культуре, которую они представляют.

Я чувствую, что придерживаться искусства — это быть на правильном пути, потому что всё, что у нас есть сейчас,— искусство, музыка, фильмы, книги и картины, и что бы там ещё ни вдохновляло тебя. Без всего этого у нас останутся только пропаганда и херня. И неважно, кто прав, а кто нет. Это даже не стоит того, чтобы заострять на этом внимание. Разговор нужно вести о том, что каждый должен понять, кем он хочет быть, кем он был, и забыть о своих детских ранах — психических, физических, какими бы они ни были — и подняться выше. Потому что сейчас время для людей объединиться, и не в хиппи-тусовки, а в соединении с искусством. Потому что если бы у нас не было искусства, у нас бы не было ничего. У нас не было бы этой камеры, которая нас снимает. У нас не было бы дивана, на котором вы сидите».

MARILYN MANSON:





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