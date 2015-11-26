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WES BORLAND — о MARILYN'e MANSON'e: «Тот ещё...»



Гитарист LIMP BIZKIT WES BORLAND в рамках недавнего интервью коснулся темы скандала с MARILYN'ом MANSON'ом:



«MARILYN MANSON... Девять месяцев я был в его группе. Он не очень хороший парень. И каждое сказанное про него слово — грёбаная правда. Так что расслабьтесь насчёт обвинений в адрес тех женщин... То, что люди говорят говорят в адрес тех женщин... От...сь. Они говорят правду. И мне очень жаль всех, кто услышит это и кому это не нравится, но таков этот парень — он удивительно талантлив, но он облажался, ему нужно вправить мозги, он должен протрезветь, и ему стоит справиться со своими демонами. Это просто долобэнэ.



Я был там, когда он тусил с Эван Рейчел Вуд. Я был у них дома. Это было ни хрена не круто. Вот и всё, что я могу сказать по этому поводу. Так что все, кто что-то там говорит в адрес этих девушек: "бла-бла-бла" — идите на йуг. Вот и всё, что я скажу на этот счёт.



Сорян за этот мрачняк, но этот парень — всё. Прощай. Не хлопай дверью, когда будешь выходить».







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